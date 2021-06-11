"АвтоВАЗ" запустил линии после простоев из-за дефицита компонентов электроники

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Выпуск автомобилей на двух простаивавших из-за дефицита компонентов автоэлектроники производственных линиях "АвтоВАЗа" возобновился в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Речь идет о линиях №3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) и №5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta), приостановленных с понедельника.

"В связи с возобновлением поставок необходимых электронных компонентов "АвтоВАЗ" раньше планируемых сроков запустил производство на линиях №3 и №5. Тем не менее, ситуация с поставками остается напряженной, и мы внимательно ее отслеживаем", - сказал представитель компании.

Производственные линии "АвтоВАЗа" работают с приостановками с конца апреля. Так, 21 апреля "АвтоВАЗ" прекращал работу на линии сборки Lada Granta (№5). О возобновлении выпуска компания сообщила уже к вечеру 22 апреля. Производитель не уточнял поставщиков и компоненты, с которыми возникли перебои. По сообщениям некоторых СМИ, двухдневный простой возник из-за отсутствия рулевых наконечников.

С 1 по 10 мая производства "АвтоВАЗа" планово приостанавливались на период праздников и корпоративного отпуска.

Линии №1 (B0, выпуск Lada Largus и Lada Xray) и №5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) были приостановлены из-за перебоев с поставками компонентов также 2-3 июня. Утром 4 июня компания объявила об их перезапуске.

Однако уже днем 4 июня простой был продлен. На первой линии он продлился с 7 по 9 июня, 10 июня производство запустилось. Третью и пятую планировалось перезапустить 15 июня, но удалось чуть раньше, в эту пятницу.

В связи с перебоями поставок компонентов для части моделей "АвтоВАЗ" сообщал о намерении нарастить выпуск автомобилей семейства Lada Vesta (выпускаются в Ижевске) и Lada Niva Travel (до осени 2021 года выпускаются на мощностях бывшего СП с GM в Тольятти), производство которых не затронуто недопоставками электроники.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

Продажи "АвтоВАЗа" в январе-мае 2021 года составили 160,123 тыс., увеличившись к "доковидному" 2019 году на 12%, к 2020 году - на 53%.