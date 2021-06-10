"АвтоВАЗ" планово возобновил выпуск машин на производственной линии №1

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" возобновил выпуск автомобилей на первой производственной линии (B0; модели Lada Largus и Lada X-ray) после приостановки из-за дефицита электронных компонентов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Первая (B0) и пятая (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) линии были приостановлены 2-3 июня. Утром 4 июня компания объявила об их перезапуске, однако уже днем простой на них был продлен. Для линии B0 - на период 7-9 июня.

Сейчас вместе с пятой линией продолжает простаивать и линия №3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend). "АвтоВАЗ" ранее сообщал, что, прилагая необходимые усилия для скорейшего возобновления производства, намеревается перезапустить третью и пятую линии с 15 июня, а также объявил о намерении нарастить выпуск автомобилей семейства Lada Vesta (выпускаются в Ижевске) и Lada Niva Travel (до осени 2021 г. выпускаются на мощностях бывшего СП с GM в Тольятти), производство которых не затронуто недопоставками компонентов.

Кроме того, 21 апреля "АвтоВАЗ" прекращал работу на линии сборки Granta. О возобновлении выпуска компания сообщила уже к вечеру 22 апреля. Производитель не уточнял поставщиков и компоненты, с которыми возникли перебои, и не сообщал, связана ли приостановка конвейера с глобальным дефицитом чипов для автопрома. Но, по сообщениям некоторых СМИ, двухдневный простой возник из-за отсутствия рулевых наконечников.

При этом с 1 по 10 мая производства "АвтоВАЗа" планово приостанавливались на период праздников и корпоративного отпуска.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

Продажи "АвтоВАЗа" в январе-мае 2021 года составили 160,123 тыс., увеличившись к "допандемийному" 2019 году на 12%, к 2020 году - на 53%.