Поиск

"АвтоВАЗ" планово возобновил выпуск машин на производственной линии №1

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" возобновил выпуск автомобилей на первой производственной линии (B0; модели Lada Largus и Lada X-ray) после приостановки из-за дефицита электронных компонентов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Первая (B0) и пятая (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) линии были приостановлены 2-3 июня. Утром 4 июня компания объявила об их перезапуске, однако уже днем простой на них был продлен. Для линии B0 - на период 7-9 июня.

Сейчас вместе с пятой линией продолжает простаивать и линия №3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend). "АвтоВАЗ" ранее сообщал, что, прилагая необходимые усилия для скорейшего возобновления производства, намеревается перезапустить третью и пятую линии с 15 июня, а также объявил о намерении нарастить выпуск автомобилей семейства Lada Vesta (выпускаются в Ижевске) и Lada Niva Travel (до осени 2021 г. выпускаются на мощностях бывшего СП с GM в Тольятти), производство которых не затронуто недопоставками компонентов.

Кроме того, 21 апреля "АвтоВАЗ" прекращал работу на линии сборки Granta. О возобновлении выпуска компания сообщила уже к вечеру 22 апреля. Производитель не уточнял поставщиков и компоненты, с которыми возникли перебои, и не сообщал, связана ли приостановка конвейера с глобальным дефицитом чипов для автопрома. Но, по сообщениям некоторых СМИ, двухдневный простой возник из-за отсутствия рулевых наконечников.

При этом с 1 по 10 мая производства "АвтоВАЗа" планово приостанавливались на период праздников и корпоративного отпуска.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

Продажи "АвтоВАЗа" в январе-мае 2021 года составили 160,123 тыс., увеличившись к "допандемийному" 2019 году на 12%, к 2020 году - на 53%.

АвтоВАЗ

Новости по теме

Новости

Компания TC Energy отказалась от проекта трубопровода Keystone XL

Инфляция не оставила у аналитиков сомнений в повышении ставки ЦБ сразу на 50 б.п.

Инфляция не оставила у аналитиков сомнений в повышении ставки ЦБ сразу на 50 б.п.

Яндекс подал иск к ФАС по делу о "колдунщиках"

"Интерфакс" начал рассчитывать скоринговые оценки риска эмитентов

Доллар упал ниже отметки в 72 рубля впервые с 28 июля 2020 года

В Петербурге сервисы по аренде электросамокатов приостановили работу

ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка

Рубль незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов в среду

Рубль незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов в среду

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2021г с $62,3 до $65,2/барр

Цена на газ в Европе взлетела до максимума с марта 2018 года

Цена на газ в Европе взлетела до максимума с марта 2018 года
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');