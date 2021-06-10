Поиск

Андрей Цариковский покинул пост заместителя главы ФАС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Андрей Цариковский, 17 лет занимавший пост заместителя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, покидает ведомство, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По его данным, в четверг, 10 июня, глава правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

В последнее время Цариковский курировал в ФАС вопросы госрегулирования естественных монополий в сфере промышленности, борьбы с картелями и направление общественных связей.

Кадровые перестановки в ведомстве

В конце мая ФАС также покинули Андрей Тенишев, курировавший антикартельное управление, и Армен Ханян, занимавший должность начальника управления по регулированию ТЭК.

После ухода Тенишева на должность главы антикартельного управления был назначен экс-прокурор ЗАО Москвы Григорий Радионов, а исполняющей обязанности главы управления по регулированию ТЭК - Елена Цышевская, с 2009 года занимавшая должность заместителя начальника управления контроля электроэнергетики.

Самые масштабные кадровые изменения за последние несколько лет существования антимонопольного регулятора в руководстве ФАС начались еще в середине прошлого года - в конце июля ФАС покинул один из главных старожилов службы Анатолий Голомолзин, проработавший в антимонопольных органах с 1995 года.

В середине ноября и Игорь Артемьев, возглавлявший ФАС в течение 16 лет, был назначен на новую должность - помощником председателя правительства.

Через некоторое время после этого - перед Новым годом - в отставку был отправлен Александр Редько, курировавший регулирование транспортной отрасли.

Еще одна предновогодняя отставка среди заместителей главы ФАС коснулась соратника Артемьева по "Яблоку" Павла Заборщикова, который курировал административные направления работы.

В середине февраля Михаил Евраев, отвечавший за регулирование в сфере госзакупок, покинул должность замглавы ведомства.

18 февраля в одном из своих первых публичных выступлений новый глава службы Максим Шаскольский заявил, что подходы регулятора изменятся, а тем, кто не будет их разделять, грозят соответствующие кадровые решения.

Андрей Цариковский ФАС

Новости по теме

Новости

Минсельхоз США прогнозирует в РФ рекордный сбор пшеницы в 86 млн т в этом году

Минсельхоз США прогнозирует в РФ рекордный сбор пшеницы в 86 млн т в этом году

Соединены части первой нитки "Северного потока 2"

Инфляция в США в мае ускорилась до максимальных с августа 2008 года 5%

Минпромторг перезапустит программу импортозамещения с учетом COVID

"АвтоВАЗ" планово возобновил выпуск машин на производственной линии №1

Компания TC Energy отказалась от проекта трубопровода Keystone XL

Инфляция не оставила у аналитиков сомнений в повышении ставки ЦБ сразу на 50 б.п.

Инфляция не оставила у аналитиков сомнений в повышении ставки ЦБ сразу на 50 б.п.

Яндекс подал иск к ФАС по делу о "колдунщиках"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');