Андрей Цариковский покинул пост заместителя главы ФАС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Андрей Цариковский, 17 лет занимавший пост заместителя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, покидает ведомство, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По его данным, в четверг, 10 июня, глава правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

В последнее время Цариковский курировал в ФАС вопросы госрегулирования естественных монополий в сфере промышленности, борьбы с картелями и направление общественных связей.

Кадровые перестановки в ведомстве

В конце мая ФАС также покинули Андрей Тенишев, курировавший антикартельное управление, и Армен Ханян, занимавший должность начальника управления по регулированию ТЭК.

После ухода Тенишева на должность главы антикартельного управления был назначен экс-прокурор ЗАО Москвы Григорий Радионов, а исполняющей обязанности главы управления по регулированию ТЭК - Елена Цышевская, с 2009 года занимавшая должность заместителя начальника управления контроля электроэнергетики.

Самые масштабные кадровые изменения за последние несколько лет существования антимонопольного регулятора в руководстве ФАС начались еще в середине прошлого года - в конце июля ФАС покинул один из главных старожилов службы Анатолий Голомолзин, проработавший в антимонопольных органах с 1995 года.

В середине ноября и Игорь Артемьев, возглавлявший ФАС в течение 16 лет, был назначен на новую должность - помощником председателя правительства.

Через некоторое время после этого - перед Новым годом - в отставку был отправлен Александр Редько, курировавший регулирование транспортной отрасли.

Еще одна предновогодняя отставка среди заместителей главы ФАС коснулась соратника Артемьева по "Яблоку" Павла Заборщикова, который курировал административные направления работы.

В середине февраля Михаил Евраев, отвечавший за регулирование в сфере госзакупок, покинул должность замглавы ведомства.

18 февраля в одном из своих первых публичных выступлений новый глава службы Максим Шаскольский заявил, что подходы регулятора изменятся, а тем, кто не будет их разделять, грозят соответствующие кадровые решения.