Евро подешевел до 87 рублей впервые с 17 марта

Фото: Matt Cardy/Getty Images

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Курс рубля к доллару и евро растет на "Московской бирже", евро подешевел 87 рублей впервые с 17 марта, курс доллара снижается к 71 рублю.

В 13:57 евро торговался у отметки 87,04 рубля, что на 29 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар дешевел к этому моменту на 19,75 копейки, до 71,5725 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 23,9 копейки - до 78,53 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует повышение к доллару и евро на дневных торгах благодаря сразу нескольким позитивным факторам. Банк России в пятницу повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,5% годовых, цены на нефть торгуются вблизи многомесячных максимумов и могут продемонстрировать рост по итогам третьей недели подряд. Кроме того, инвесторы продолжают рассчитывать на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, а также на некоторое смягчение геополитической обстановки вокруг России по ее итогам.