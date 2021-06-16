Замглавы Tele2 Патока назначен гендиректором компании

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров сотового оператора Tele2 утвердил генеральным директором компании Андрея Патоку, до этого занимавшего должность заместителя гендиректора по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов, говорится в сообщении оператора.

"В качестве главы компании Андрей Патока сосредоточится на сохранении высокой динамики роста финансовых и операционных показателей, укреплении репутации Tele2 как трендсеттера отрасли и запуске лучших решений для клиентов", - говорится в сообщении.

Сергей Эмдин, который возглавлявший Tele2 с февраля 2016 года, продолжит свою карьеру в другой отрасли. "За пять лет его руководства Tele2 значительно улучшила финансовые и операционные показатели, став полноценным федеральным игроком и трендсеттером в области продуктов и услуг", - отмечается в сообщении.

Патока работает в Tele2 с августа 2016 года. В 2008-2015 гг. он занимал различные позиции в "Вымпелкоме" и Vimpelсom (прежнее название холдинга VEON), до этого работал в Golden Telecom, "Коминкоме" и ОАО "Комбеллга".

"Карьера Андрея Патоки всегда была тесно связана с телеком-рынком - колоссальный опыт в индустрии в совокупности с достижениями в трансформации Tele2 делают его назначение закономерным шагом. Андрей обладает большой управленческой экспертизой и является вдохновляющим и целеустремленным лидером. Уверен, что под его руководством Tele2 продолжит активно развиваться", - приводятся в сообщении слова президента "Ростелекома" (владеет Tele2) Михаила Осеевского.