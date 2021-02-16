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В Tele2 спрогнозировали исчезновение технологии 3G в РФ раньше, чем 2G

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Технология 3G в России исчезнет раньше, чем 2G, считает генеральный директор компании Tele2 Сергей Эмдин.

"Сегодняшняя парадигма состоит в том, что "на свалку" истории первой отправится 3G, поскольку при наличии развитой 4G эта технология стала фактически тупиковой веткой технологической эволюции. При этом 2G нам по-прежнему нужна как для покрытия, так и для голосовой связи. Если подумать, что будет в будущем – скорее всего, в ближайшие 5 лет 3G должна исчезнуть, хотя есть регионы-исключения", - сказал он в ходе онлайн пресс-конференции во вторник.

Гендиректор напомнил, что в Москве, например, у Tele2 есть только сети 3G и 4G, а 2G отсутствуют. Поэтому отказаться от технологии 3G в Москве Tele2 не сможет.

"Но в большинстве регионов первый технологический передел – это 2G/4G, потом, я надеюсь, получит распространение 5G и, соответственно, это приведет к отмиранию 2G в пользу самых современных технологий", - отметил он.

По его словам, трафик 3G в последние годы постепенно снижается, в настоящее время уже сложно найти телефоны, поддерживающие только 3G и не поддерживающие 4G. В настоящее время более 90% трафика клиентов Tele2, пользующихся мобильным интернетом, проходит через 4G. Он отметил, что технология 4G выгодна для операторов, потому что является более ёмкой и дешевой. Она выгодна и для абонентов.

"Что касается технологии 5G – тут вопросов больше, чем ответов. Пока нет решения, которое удовлетворяет отрасль с точки зрения частот", - сказал Эмдин, отметив, что пока в России также мало и смартфонов, поддерживающих эту технологию.

Tele2 3G

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