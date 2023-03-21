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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Источник анонсировал скорую смену гендиректора в Tele2

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Сотовый оператор Tele2 (принадлежит "Ростелекому") вскоре сменит гендиректора, новым руководителем компании будет назначен замглавы по технической инфраструктуре и информационным технологиям Алексей Телков, сообщил "Интерфаксу" источник в компании.

В пресс-службе Tele2 сказали "Интерфаксу", что в соответствии с корпоративными процедурами генеральный директор компании назначается решением совета директоров Tele2, но "соответствующие решения не принимались".

Телков сменит на этом посту Андрея Патоку, возглавившего Tele2 в июне 2021 года. В Tele2 он пришел в августе 2016 года на позицию заместителя гендиректора по продукту, маркетингу и работе с федеральными клиентами.

Телков пришел в Tele2 в 2015 году, сначала занимал позицию заместителя технического директора Tele2. В январе 2019 года он был назначен заместителем генерального директора по технической инфраструктуре и информационным технологиям Tele2.

До прихода в компанию, с января 2014 года до января 2015 года, Телков работал в Минкомсвязи директором департамента инфраструктурных проектов. До этого работал в "Вымпелкоме" и НИИ радиоэлектроники и лазерной техники МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Tele2
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