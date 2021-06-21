"АвтоВАЗ" намерен сохранить шестидневку как минимум до летнего отпуска

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Производства "АвтоВАЗа" продолжат работать шесть дней в неделю как минимум до летнего корпоративного отпуска, запланированного на период с 25 июля по 15 августа, сообщил журналистам президент компании Николя Мор.

"Присутствует комбинация двух факторов. Во-первых, рынок оказался выше ожиданий, которые были у нас ранее, что является хорошей новостью. Второй фактор - дефицит компонентов автоэлектроники. В краткосрочной перспективе у нас были остановки в связи с этим дефицитом, и каждый раз, когда мы можем нагнать возникшее отставание от производственного плана, мы это делаем, как это и было решено в минувшую субботу, 19 июня", - пояснил Мор.

По его словам, чтобы соответствовать росту рынка, "АвтоВАЗ" пока решил работать по шестидневному графику, но в среднесрочной перспективе должен будет повышать темп производственных линий, для чего потребуются дополнительные сотрудники.

"Уже объявлялось, что до сентября мы намереваемся набрать 1,5 тыс. человек. Но пока мы не нашли и не набрали этих людей, приходится организовывать такую сверхурочную работу. Конечно, такие решения мы принимаем по согласованию с профсоюзом", - добавил Мор.

Сбои в работе "АвтоВАЗа"

Производственные линии "АвтоВАЗа" работают с приостановками с конца апреля. Так, 21 апреля "АвтоВАЗ" прекращал работу на линии сборки Lada Granta (N5). О возобновлении выпуска компания сообщила уже к вечеру 22 апреля. Производитель не уточнял поставщиков и компоненты, с которыми возникли перебои. По сообщениям некоторых СМИ, двухдневный простой возник из-за отсутствия рулевых наконечников.

С 1 по 10 мая производства "АвтоВАЗа" планово приостанавливались на период праздников и корпоративного отпуска.

Линии N1 (B0) и N5 (СКП Kalina) были приостановлены из-за перебоев с поставками компонентов 2-3 июня. Утром 4 июня компания объявила об их перезапуске. Однако уже днем 4 июня простой был продлен. На первой линии он продлился с 7 по 9 июня, 10 июня производство запустилось. Третью и пятую планировалось перезапустить 15 июня, но удалось чуть раньше - 11 июня.

Мор в середине июня сообщал журналистам, что после возобновления работы на всех линиях компания не видит риска внеплановых приостановок до июля. Однако он не исключил возможных простоев в будущем.

В связи с перебоями поставок компонентов для части моделей "АвтоВАЗ" сообщал о намерении нарастить выпуск автомобилей семейства Lada Vesta (выпускаются в Ижевске) и Lada Niva Travel (до осени 2021 года выпускаются на мощностях бывшего СП с GM в Тольятти), производство которых не затронуто недопоставками электроники.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

Продажи "АвтоВАЗа" в январе-мае 2021 года составили 160,123 тыс., увеличившись к "доковидному" 2019 году на 12%, к 2020 году - на 53%.