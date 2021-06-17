"АвтоВАЗ" вводит шестидневку после простоев из-за дефицита компонентов

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" после простоев из-за дефицита компонентов автоэлектроники объявило о работе всех автосборочных производств компании в субботу, 19 июня, намерено продлить шестидневный режим работы.

Как сообщили "Интерфаксу" в профсоюзе автопроизводителя, уже согласован проект приказа о работе в эту субботу. "В соответствии с ним будет организована работа 10-часовой дневной смены для первой (B0, модели Lada Largus и Lada X-Ray), третьей (СКП, выпуск Lada Niva Legend) и пятой (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) производственных линий. В подразделениях, занятых обеспечением производства на "Лада Запад Тольятти" (бывшее СП "GM-АвтоВАЗ" - ИФ), дневная смена составит 6 часов", - сказал "Интерфаксу" глава профсоюза Сергей Зайцев.

В пресс-служба "АвтоВАЗа" "Интерфаксу" заявили, что рабочие субботы сохранятся на некоторое время, не назвав точные сроки.

В неофициальном сообществе компании в соцсетях сообщается, что шестидневный режим работы может быть сохранен до октября включительно.

Приостановки производства на "АвтоВАЗе"

Производственные линии "АвтоВАЗа" работают с приостановками с конца апреля. Так, 21 апреля "АвтоВАЗ" прекращал работу на линии сборки Lada Granta (N5). О возобновлении выпуска компания сообщила уже к вечеру 22 апреля. Производитель не уточнял поставщиков и компоненты, с которыми возникли перебои. По сообщениям некоторых СМИ, двухдневный простой возник из-за отсутствия рулевых наконечников.

С 1 по 10 мая производства "АвтоВАЗа" планово приостанавливались на период праздников и корпоративного отпуска.

Линии N1 (B0) и N5 (СКП Kalina) были приостановлены из-за перебоев с поставками компонентов 2-3 июня. Утром 4 июня компания объявила об их перезапуске. Однако уже днем 4 июня простой был продлен. На первой линии он продлился с 7 по 9 июня, 10 июня производство запустилось. Третью и пятую планировалось перезапустить 15 июня, но удалось чуть раньше - 11 июня.

Президент "АвтоВАЗа" Николя Мор 11 июня сообщал журналистам, что после возобновления работы на всех линиях компания не видит риска приостановок производственных линий из-за дефицита компонентов до июля. Однако он не исключил возможных простоев в будущем.

В связи с перебоями поставок компонентов для части моделей "АвтоВАЗ" сообщал о намерении нарастить выпуск автомобилей семейства Lada Vesta (выпускаются в Ижевске) и Lada Niva Travel (до осени 2021 года выпускаются на мощностях бывшего СП с GM в Тольятти), производство которых не затронуто недопоставками электроники.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

Продажи "АвтоВАЗа" в январе-мае 2021 года составили 160,123 тыс., увеличившись к "доковидному" 2019 году на 12%, к 2020 году - на 53%.