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"АвтоВАЗ" не планирует пауз в производстве до июля

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" не видит риска приостановок производственных линий из-за дефицита компонентов до июля, однако не может исключить временных простоев в будущем, сообщил журналистам президент компании Николя Мор.

Экономика"АвтоВАЗ" запустил линии после простоев из-за дефицита компонентов электроники"АвтоВАЗ" запустил линии после простоев из-за дефицита компонентов электроникиЧитать подробнее

"Становится правдой, что время от времени у нас могут возникать подобные ситуации с поставщиками. На сегодня все линии в Тольятти перезапущены, производство Lada Vesta в Ижевске не останавливалось. Сейчас мы видим, что остановок в ближайшие недели не произойдет", - сказал он.

По словам Мора, автопроизводитель сформировал специальную систему реагирования на кризис в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, в рамках которой действует в сложившейся ситуации.

"Не могу гарантировать, что мы не будем останавливаться в будущем. Но мы делаем все возможное, чтобы этого избежать. (Ожидается работа - ИФ) без остановок в июне. Про июль говорить пока рано", - добавил президент "АвтоВАЗа".

АвтоВАЗ

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