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В Москве запретили все мероприятия численностью больше 500 человек

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Москве в связи с ситуацией с коронавирусом с 22 июня ввели временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в помещениях, сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.

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При этом фан-зоны и танцполы, где не предусмотрены посадочные места, должны быть закрыты независимо от числа пришедших на мероприятие.

Эти ограничения не будут действовать, если организаторы создадут зону, "свободную от коронавируса", и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды.

При этом новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек. Тем не менее, власти Москвы рекомендовали их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей.

Хроника коронавируса. Июнь.

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