В "свободные от COVID" кафе можно будет ходить по ночам, без масок и дистанции

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Санитарно-эпидемиологические ограничения, обязательные для общественных зон в Москве, не будут действовать в тех ресторанах и кафе, куда пускают только вакцинированных от COVID-19 посетителей, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"На них, соответственно, не распространяется ряд ограничений, в частности, ограничение работы в ночное время, маски и перчатки для посетителей, рассадка с соблюдением социальной дистанции, термометрия", - сказал Немерюк журналистам.

Он добавил, что такие заведения должны будут принимать вакцинированных посетителей в течение всего рабочего дня, а не только ночью.

"У предпринимателей есть недопонимание, они хотят днем принимать всех, а ночью только по QR-кодам, но нет, так невозможно. Если предприятие объявило себя COVID-free зоной, то оно должно такой зоной являться все 24 часа в сутки", - пояснил глава департамента.

По его словам, на сегодня более 100 заведений общественного питания в Москве перешли на COVID-free режим работы.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом осложнилась в столице в июне, в конце предыдущей недели был достигнут ее суточный максимум за всю пандемию. Московские власти ввели ряд ограничений, в их числе - на ночную работу заведений общественного питания, а также усилили рейды по соблюдению санитарных норм.

В столице был также объявлен эксперимент по созданию свободных от коронавируса ресторанов и кафе, пускать туда будут по QR-коду сертификата о вакцинации.