К созданию "бесковидных" зон в Москве подключились более 100 компаний

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Более 100 компаний приняли решение участвовать в эксперименте по организации свободных от коронавируса зон, следует из реестра на портале Московского инновационного кластера i.moscow.

Согласно реестру, в эксперименте участвуют 109 компаний: кафе, бары, рестораны и прочие организации.

Власти Москвы в пятницу, 18 июня, заявили о поддержке предложения столичного бизнеса о создании заведений общественного питания, "свободных от коронавируса". Эксперимент начался 19 июня.

Свободные от COVID-19 рестораны смогут работать после 23:00 при условии наличия у всех посетителей сертификата о получении второго компонента вакцины от коронавируса, подтверждаемого QR-кодом. Несовершеннолетние граждане могут посещать эти рестораны только с родителями или иными законными представителями, у которых есть QR-код.

Рестораторы ранее сообщили "Интерфаксу", что заведения общественного питания, принимающие участие в эксперименте по свободным от коронавируса местам, и днем будут работать только для вакцинированных посетителей.