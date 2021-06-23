"Уралхим" и "Уралкалий" заморозили цены на амселитру и калий для аграриев

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - "Уралхим" и "Уралкалий" на фоне усилившегося внимания чиновников к растущей стоимости удобрений объявили о заморозке цен на аммиачную селитру и хлористый калий для российских аграриев на период осенней посевной.

Цены будут сохранены на уровне мая 2021 года, заявил журналистам председатель совета директоров ОХК "Уралхим" Дмитрий Коняев.

Решение о фиксации цен принято по аммиачной селитре. "За 5 месяцев 2021 года по основному удобрению – аммиачной селитре – рост цен при поставках от "Уралхима" составил порядка 25%... Мы приняли решение заморозить цену на аммиачную селитру при поставках российским сельхозпроизводителям на уровне мая 2021 года на весь осенний полевой сезон. Соответственно, рост цен на аммиачную селитру "Уралхима" в 2021 году не превысит 25-30%", - сказал Коняев.

Аммиачная селитра – самое популярное в России удобрение, которое, однако, вносится преимущественно весной, отмечает собеседник "Интерфакса" в российском АПК. По его данным, на осень 2021 года придется менее 15% от общегодового объема внесения аммиачной селитры – порядка 200 тыс. тонн из 1,6 млн тонн по году.

Собеседник агентства в отрасли минудобрений отметил, что цены на аммиачную селитру на внутреннем рынке традиционно снижаются в июне после окончания периода пикового спроса. Так, в июне 2020 года, по данным Росстата, они сократились на 19% к маю.

На уровне мая 2021 года будут заморожены и цены на хлористый калий, которые с начала года выросли для российских сельхозпроизводителей на 15%, заявил Коняев. При этом он признал, что доля прямых поставок хлоркалия российским аграриям невысока, в основном он вносится в составе сложных удобрений.

"Уралхим" и "Уралкалий" обязуются обеспечить объем поставок этих видов удобрений российским аграриям на уровне не ниже 2020 года, добавил он. За январь-май этого года компании поставили на российский рынок более 1,1 млн тонн удобрений, что почти на 10% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Согласно отчету "Уралкалия", в 2020 году российские аграрии закупили в качестве однокомпонентного удобрения лишь 0,22 млн тонн калия – это менее 10% от поставок на внутренний рынок и менее 2% как от общих продаж "Уралкалия".

На прямое внесение хлористого калия, таким образом, пришлось менее 2% от прошлогоднего объема потребления удобрений в РФ (по данным Российской ассоциации производителей удобрений составило 11,5 млн тонн в физвесе).

Коняев также заявил, что "Уралхим" и "Уралкалий" решили выйти из Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) из-за сложностей в согласовании единой отраслевой позиции.

"Уралхим" является третьим по величине поставщиком удобрений на внутренний рынок после "ФосАгро" и "ЕвроХима" (в 2020 году доля компании на рынке РФ составила 15%).

Ранее "Уралхим" объявлял о заморозке цен на основные виды удобрений для аграриев РФ на период весенней посевной.