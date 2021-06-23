Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37Заразились
на 23.06В России 5 368 513+17 594В мире 179 158 295+372 137

"Уралхим" и "Уралкалий" заморозили цены на амселитру и калий для аграриев

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - "Уралхим" и "Уралкалий" на фоне усилившегося внимания чиновников к растущей стоимости удобрений объявили о заморозке цен на аммиачную селитру и хлористый калий для российских аграриев на период осенней посевной.

Цены будут сохранены на уровне мая 2021 года, заявил журналистам председатель совета директоров ОХК "Уралхим" Дмитрий Коняев.

Решение о фиксации цен принято по аммиачной селитре. "За 5 месяцев 2021 года по основному удобрению – аммиачной селитре – рост цен при поставках от "Уралхима" составил порядка 25%... Мы приняли решение заморозить цену на аммиачную селитру при поставках российским сельхозпроизводителям на уровне мая 2021 года на весь осенний полевой сезон. Соответственно, рост цен на аммиачную селитру "Уралхима" в 2021 году не превысит 25-30%", - сказал Коняев.

Аммиачная селитра – самое популярное в России удобрение, которое, однако, вносится преимущественно весной, отмечает собеседник "Интерфакса" в российском АПК. По его данным, на осень 2021 года придется менее 15% от общегодового объема внесения аммиачной селитры – порядка 200 тыс. тонн из 1,6 млн тонн по году.

Собеседник агентства в отрасли минудобрений отметил, что цены на аммиачную селитру на внутреннем рынке традиционно снижаются в июне после окончания периода пикового спроса. Так, в июне 2020 года, по данным Росстата, они сократились на 19% к маю.

На уровне мая 2021 года будут заморожены и цены на хлористый калий, которые с начала года выросли для российских сельхозпроизводителей на 15%, заявил Коняев. При этом он признал, что доля прямых поставок хлоркалия российским аграриям невысока, в основном он вносится в составе сложных удобрений.

"Уралхим" и "Уралкалий" обязуются обеспечить объем поставок этих видов удобрений российским аграриям на уровне не ниже 2020 года, добавил он. За январь-май этого года компании поставили на российский рынок более 1,1 млн тонн удобрений, что почти на 10% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Согласно отчету "Уралкалия", в 2020 году российские аграрии закупили в качестве однокомпонентного удобрения лишь 0,22 млн тонн калия – это менее 10% от поставок на внутренний рынок и менее 2% как от общих продаж "Уралкалия".

На прямое внесение хлористого калия, таким образом, пришлось менее 2% от прошлогоднего объема потребления удобрений в РФ (по данным Российской ассоциации производителей удобрений составило 11,5 млн тонн в физвесе).

Коняев также заявил, что "Уралхим" и "Уралкалий" решили выйти из Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) из-за сложностей в согласовании единой отраслевой позиции.

"Уралхим" является третьим по величине поставщиком удобрений на внутренний рынок после "ФосАгро" и "ЕвроХима" (в 2020 году доля компании на рынке РФ составила 15%).

Ранее "Уралхим" объявлял о заморозке цен на основные виды удобрений для аграриев РФ на период весенней посевной.

Уралхим Уралкалий

Новости по теме

Новости

Wildberries запустил прямые продажи от зарубежных поставщиков

Wildberries запустил прямые продажи от зарубежных поставщиков

Amazon остался самым дорогим мировым брендом в 2021 году

Amazon остался самым дорогим мировым брендом в 2021 году

Золотодобытчик Nordgold решил отложить IPO

Золотодобытчик Nordgold решил отложить IPO

Энергопотребление в России обновило летний максимум на фоне жары

Энергопотребление в России обновило летний максимум на фоне жары

В Москве запретили все мероприятия численностью больше 500 человек

Трейдер "Беларуськалия" увидел в санкциях риск роста цен на продукты по всему миру

Цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель впервые за 2 года

Цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель впервые за 2 года
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');