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Абрамченко выступила за плавающие пошлины на экспорт минудобрений

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виктория Абрамченко считает необходимым вводить плавающие экспортные пошлины на минеральные удобрения для стабилизации цен.

"Вот по минеральным удобрениям отказались от идеи (ценовых - ИФ) соглашений. Но меры экономического регулирования, таможенно-тарифного регулирования, например, плавающие пошлины в отношении минеральных удобрений, с моей точки зрения, должны применяться", - заявила Абрамченко журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ранее сообщалось, что Минсельхоз обратился в правительство по поводу роста цен на удобрения. Необходимость этого возникла в связи с тем, что "отдельные регионы сообщили о продолжающемся росте цен на минеральные удобрения, в частности, на фосфорную группу", говорилось в пресс-релизе ведомства.

Кроме того, в начале июня Абрамченко поручила Минэкономразвития и Минсельхозу представить в правительство предложения по стабилизации цен на минеральные удобрения.

Минсельхоз поднимает вопрос о росте цен на минудобрения с весны этого года. Выступая в марте на заседании правительства, глава ведомства Дмитрий Патрушев предложил зафиксировать цены на минудобрения на ближайшие два-три месяца. Необходимость этого шага он объяснял ростом цен на отдельные виды удобрений.

"Росстат по итогам прошлого года зафиксировал увеличение цен производителей по ряду позиций в пределах от 11 до 41%. По данным региональных органов управления АПК, средняя цена отдельных видов минеральных удобрений для аграриев с начала года выросла ещё на 10-20%", - говорил министр.

Затем Минсельхоз разработал проект постановления правительства, который предусматривал заключение соглашений по ценам на минеральные удобрения. Но оно не было принято.

Между тем, сельхозпроизводители продолжают отмечать существенный рост цен на минудобрения, который, по их мнению, может привести к сокращению площади озимого сева под урожай 2022 года.

Как заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании коллегии Минсельхоза на минувшей неделе, "сегодня аграриев очень беспокоит необоснованный рост цен на минеральные удобрения". "За год цены показали (рост - ИФ) от 20% по селитре и до 70% по аммофосу, - сказал он. - Планы по усилению минерального питания и достижения уровня 100 кг в действующем веществе на гектар - сейчас мы имеем 75 кг - могут быть невыполненными, потому что селяне не смогут это сделать из-за снижения финансовых возможностей", - предупредил он.

Между тем Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) на прошлой неделе распространила пресс-релиз, в котором со ссылкой на президента ассоциации, гендиректора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева назвала текущий рост цен на минеральные удобрения "нормальным, фундаментальным восстановлением" после падения цен в среднем на 40% в 2019-2020 годы и призвала сельхозпроизводителей заблаговременно планировать закупки продукции химпрома.

В качестве одной из мер повышения доступности удобрений в РАПУ назвали введение в ближайшее время на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) биржевых лотов небольшого объема – от 5 тонн минеральных удобрений. "В дальнейшем биржевые индикаторы могут лечь в основу долгосрочного контрактования с формульным ценообразованием", - отмечают в РАПУ.

Виктория Абрамченко

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