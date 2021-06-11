Аграрии не исключают сокращения озимого сева из-за дорогих удобрений. Обзор

Фото: Ben Hasty/MediaNews Group/Reading Eagle via Getty Images

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Российские сельхозпроизводители обеспокоены существенным увеличением цен на минеральные удобрения, которые, по их оценкам, выросли вдвое по сравнению с уровнем прошлого года.

Руководители предприятий АПК, опрошенные "Интерфаксом", считают, что ситуация несет угрозу продовольственной безопасности страны на будущий сельскохозяйственный год, поскольку может привести к снижению урожая зерновых вследствие сокращения вносимых в почву минудобрений. Стабилизировать ситуацию, по их мнению, позволит механизм государственного регулирования цен. При этом покупка удобрений на бирже, внедренная несколько лет назад для формирования конкурентных цен, сопряжена с рядом сложностей, особенно для мелких фермеров, отмечают представители аграрной отрасли.

Производители минеральных удобрений со своей стороны заявляют, что цены на российском рынке на 20-30% ниже экспортных. А подорожание удобрений в текущем году обусловлено восстановлением цен на них после обвала в предыдущие годы и потребностью производителей компенсировать затраты на модернизацию производств.

Безудержный рост

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор агрохолдинга "Степь", одного из крупнейших землевладельцев в РФ (принадлежит АФК "Система") Андрей Недужко, закупочные цены на аммофос в текущем сезоне выросли вдвое.

"Агрохолдинг как и другие сельхозпроизводители столкнулся, как минимум, с двумя серьезными проблемами при закупке минеральных удобрений: это резкий рост цен на них и острый дефицит необходимых объемов. В июне прошлого года закупочная цена аммофоса составляла 26,5 тыс. рублей тонну, сегодня он стоит 55,69 тыс. рублей. Цена увеличилась более чем в два раза", - сказал Недужко.

О резком росте цен на минудобрения заявляют также сельхозпроизводители Ставропольского края и Ростовской области.

"Аммофос - очень важное удобрение, без него нормальный урожай получить невозможно. Год назад я покупал аммофос марки "12-52" по 25 рублей за килограмм, сейчас на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) его цена составляет 56-57 рубля за 1 кг. Цены выросли более чем вдвое. Я посчитал, только по Ставропольскому краю производители удобрений в этом году получат только на аммофосе порядка 6 млрд рублей выручки сверху", - сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров ООО "СХП "Добровольное" (Ставропольский край) Петр Коротченко.

Он подчеркнул, что в структуре прямых затрат на производство озимой пшеницы удобрения в прошлом сельскохозяйственном году составили более 34%, а у производителей сахарной свеклы - более 50%.

"Тогда сколько же будет сейчас, если цены на удобрения выросли вдвое? Кроме того, я 7 лет покупаю минудобрения и могу заявить, что никакого спада цен на российском рынке, о котором заявляет Российская ассоциация производителей удобрений, в предшествующие годы не было. Были только сезонные скачки, продолжительностью 3-4 месяца, которые достигали 30-40%, а в этом году наблюдается стабильный ежемесячный рост", - сказал Коротченко.

Он добавил, что сокращение объема вносимых удобрений на 10% повлечет за собой сокращение урожайности сельхозкультур на 7-8%.

По словам директора ООО "СХП Бурукшун" (Ставропольский край) и ООО "СХП Радуга" (Ростовская область) Алексея Тимченко, сложившаяся ситуация может заставить аграриев и вовсе отказаться от удобрений.

"В связи с ростом цен на аммофос, мы приняли решение о снижении вдвое норм его применения при севе озимой пшеницы. Если рост цен продолжится, мы можем оказаться в ситуации, когда нам вообще не на что будет покупать удобрения. В результате зерно будет низкого качества", - заметил Тимченко.

Изменчивый рынок

Цены на зерно за последний год также не стояли на месте. Достигнув пика в конце прошлого года, они в последующие месяцы существенно снизились. Вместе с тем, цены на пшеницу 3-4 классов на начало июня 2021 года держатся на более высоком уровне, чем на начало июня 2020 года.

Согласно данным мониторинга компании "ПроЗерно" на 4 июня 2021 года средняя цена на российскую пшеницу 3 класса составляет 15,805 тыс. рублей за тонну с НДС, тогда как годом ранее - 15,045 тыс. рублей. Пшеница 4 класса за год подорожала с 14,305 тыс. рублей до 15,08 тыс. рублей.

Минувшей осенью цены на пшеницу уверенно пошли вверх, к началу декабря 2020 года достигнув отметки в 17,765 тыс. рублей и 17 тыс. рублей соответственно. Вместе с тем, после принятого правительством решения по ограничению экспорта зерна цены на внутреннем рынке стабилизировались. Так, если на начало текущего года пшеница 3 класса стоила 16,815 тыс. рублей за тонну, то на начало апреля - 15,165 тыс. рублей. Стоимость пшеницы 4 класса составляла 16,06 тыс. рублей и 14,52 тыс. рублей соответственно.

Цены на продовольственную рожь за год снизились с 15,05 тыс. рублей на 5 июня 2020 года до 11,125 тыс. рублей (по данным на 4 июня 2021 года).

Все на биржу

По мнению аграриев, усугубляет ситуацию отсутствие возможности приобрести удобрения напрямую у производителей.

"В настоящее время производители сложных минеральных удобрений ("ФосАгро", "УралХим", "ЕвроХим") ориентированы на экспорт. Они прекратили прямые продажи сельхозпроизводителям, мотивируя это отсутствием объемов. Все сельхозпроизводители должны приобретать минеральные удобрения на бирже. Если у крупных компаний, таких как агрохолдинг "Степь", процесс работы с биржей отлажен, то для небольших фермерских хозяйств, которые не пользовались этим механизмом ранее, возникают сложности. Ранее фермер мог купить удобрения напрямую, а теперь он вынужден тратить время на процедуру регистрации на бирже, привлекать брокеров, платить комиссию и так далее. Все это чревато лишними расходами и тратой времени. Однако даже механизм биржи не дает гарантию закупки нужного объема удобрений и, тем более, не спасает от роста себестоимости", - считает глава "Степи".

По словам руководителя СХП "Добровольное", механизм реализации минудобрений через СПбМТСБ создает лишь иллюзию рыночного ценообразования.

"На мой взгляд, на бирже должны продаваться излишки, а не основные объемы удобрений. У меня в зоне 50 км есть точка продажи этих удобрений. Почему я должен покупать не по прямым контрактам, а через биржу? Где мы найдем на селе специалистов по биржевой торговле? Получается, что в цепочку между производителями и потребителями включается посредник - СПбМТСБ, что неизбежно приведет к удорожанию удобрений и усложнению процесса производства сельскохозяйственной продукции. Нас с одной стороны придавили пошлинами на зерно и ограничили в ценах, при этом рост цен на удобрения продолжается", - отмечает глава СХП "Добровольное".

По его словам, сложившаяся ситуация несет угрозу продовольственной безопасности на будущий сельхозгод, поскольку на юге России аграрии уже сейчас готовятся к озимому севу, который начнется в августе.

"Мы либо применим меньше удобрений и недополучим урожай, либо меньше посеем. И то, и другое приведет к недобору производства продовольственной продукции на следующий год. Это сразу отразится на ценах на зерно. Главное, что это негативно влияет на продовольственную безопасность страны. Голодными, возможно, мы не останемся, но развитие сельского хозяйства будет остановлено", - убежден Коротченко.

Все опрошенные сельхозпроизводители сошлись во мнении, что для стабилизации цен на минудобрения необходим механизм государственного регулирования.

"С нашей точки зрения, необходимо установить государственное регулирование цен на удобрения в период их внесения и квоты на экспорт минеральных удобрений", - сообщил Недужко.

"Мы, к сожалению, влиять на ситуацию (с ценами - ИФ) не можем. Если есть "сильная рука", которая может влиять на цены, складывающиеся для сельхозтоваропроизводителей, то, я считаю, что также должны и регулировать цены на те товары, которые мы потребляем. Должен быть какой-то взвешенный подход", - полагает председатель СПК "Архангельский" (Ставрополье) Иван Токарев.

Власти бьют тревогу

Согласно данным на сайте Минсельхоза Ставрополья, цены на аммофос "12:52" в мае этого года выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 52,59 тыс. рублей за тонну, сульфоаммофос "20:20" подорожал практически в 2 раза, до 34,29 тыс. рублей за тонну, нитроаммофоска "16:16:16" - на 47%, до 28,6 тыс. рублей, КАС 32 (карбамид) - на 38%, до 17,6 тыс. рублей, аммиачная селитра - на 24%, до 18,55 тыс. рублей. По факту роста цен на минудобрения краевой Минсельхоз обратился в региональное управление ФАС.

В свою очередь власти Краснодарского края обратились с жалобой на рост цен на минудобрения в министерство сельского хозяйства РФ.

"Мониторинг цен на удобрения в июне 2021 года к аналогичному периоду 2020 года по Краснодарскому краю действительно показал значительный рост цен по основным видам минеральных удобрений. С этим вопросом мы обратились в Минсельхоз РФ. Конечно, мы рассчитываем, что к осенней посевной кампании ситуация стабилизируется", - сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Позиция производителей

В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) агентству сообщили, что суммарно к началу июня российские производители поставили аграриям более 3 млн тонн минудобрений, обеспечив таким образом 100% потребности АПК в своей продукции под весенний сев.

"После значительного падения цен на ключевые виды минеральных удобрений на 40% в 2019-2020 годах, сегодня в России - как и во всем мире - наблюдается восстановительный тренд. Во многом росту спроса на удобрения за пределами России способствует и повышение цен на продовольствие: весной измеряемый FAO индекс цен на сельхозпродукты достиг очередного пикового уровня с 2011 года. При этом в ряде крупных аграрных стран (США, Бразилия, Китай) внутренние цены на минеральные удобрения даже выше мировых. В России же рост спроса на минеральные удобрения в этом году также стимулировали резко выросшие цены на сельхозпродукцию, увеличение площадей под ключевыми сельхозкультурами, наиболее емкими в плане потребления минудобрений (зерновые и зернобобовые, сахарная свекла) и в целом позитивная экспортная перспектива этого сезона", - пояснили в РАПУ.

По данным Росстата, которые приводит РАПУ, отпускные цены на минеральные удобрения для российских аграриев на 20-30% ниже экспортных.

"В отличие от аграриев, российские производители минеральных удобрений находятся на общем режиме налогообложения. Для горнохимических компаний НДПИ в прошлом году вырос в 3,5 раза. Отрасль инвестировала свыше 1,3 трлн рублей только за последние 7 лет и около 2 трлн будет инвестировано в ближайшие 7 лет, чтобы обеспечить растущий спрос на приоритетном российском рынке, который до 2025 года удвоится. И инвестиции преимущественно осуществлялись в период обвала цен на минеральные удобрения в 1,5 раза в 2019-2020 годы. Сейчас идет коррекция цен и формируется инвестиционный ресурс и средства для рефинансирования кредитов, которые брала отрасль для строительства и расширения новых производств под аграриев", - сообщил собеседник агентства.

По данным ассоциации, к концу мая российские производители минеральных удобрений обеспечили уже порядка 70% от потребности аграриев в минеральных удобрений на 2021 год.

Ассоциация рассматривает торги минудобрениями на СПбМТСБ, которые стартовали в 2017 году, как один из инструментов развития конкурентной среды на этом рынке. По информации РАПУ в январе-мае 2021 года объем биржевых торгов превысил 200 тыс. тонн - это вдвое больше, чем за весь прошлый год. В первую неделю июня портфель биржевых сделок пополнился еще на 50 тыс. тонн.

Мнение ФАС

В пресс-службе управления ФАС (УФАС) по Ростовской области "Интерфаксу" сообщили, что рост цен на аммофос в период с 1 июня по настоящее время составил 10-15%.

"Ценообразование на рынке минудобрений в РФ складывается на основании текущих экспортных цен и мировых внебиржевых индикаторов, с учетом актуального курса рубля к доллару. В связи с тем, что большая часть минеральных удобрений, производимых в РФ, экспортируется, тем самым наблюдается рост цен на территории РФ. Также причиной повышения стоимости удобрений является восстановительный характер цен хозяйствующими субъектами, после сравнительно низких цен в 2018-2019 годах, так как именно на 2018-2019 годы пришлось снижение цен", - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе Ставропольского УФАС агентству сообщили, что в феврале текущего года ведомство по поручению ФАС России проводило анализ ценовой и экономической ситуации на оптовом рынке минеральных удобрений. "Ввиду того, что рынок минеральных удобрений является федеральным и повышение цен произошло у всех производителей на территории РФ, реализующих продукцию в крае, полученная информация была систематизирована и отправлена в ФАС России для дальнейшего изучения", - сообщается в ответе УФАС на запрос "Интерфакса".

В ведомстве добавили, что у сельхозпредприятий Ставропольского края есть возможность приобретать минудобрения как на заводе-производителе, так и у действующих на товарном рынке официальных дистрибьюторов заводов-производителей. Также существует возможность заключать договоры на поставку минудобрений заранее, что позволяет предприятиям фиксировать цены и получать удобрения по ценам значительно ниже действующих на момент подготовки почвы под следующий урожай.

Жалоб на действия производителей минудобрений в Ростовское и Ставропольское УФАС не поступало. Краснодарское УФАС за запрос не ответило.