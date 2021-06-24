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Минфин РФ предложил на время донастроить налогообложение в металлургии

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает в дальнейшем донастроить налогообложение металлургической отрасли с учетом роста цен в периоды благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры.

"Мы проанализировали мировой опыт и видим, что в целом ряде стран, которые являются экспортерами черных и цветных металлов, существуют такие инструменты регулирования в виде экспортных пошлин, мы считаем необходимым введение экспортных пошлин в текущем году как оперативной меры реагирования, а в последующем считаем необходимым и дополнительную настройку налогообложения металлов в случае превышения цен в рамках благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры", - сказал министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства, комментируя предложение Минэкономразвития ввести временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии.

Говоря о необходимости введения пошлин, министр отметил, что в текущем году объемы поставок на экспорт только по группе черных металлов увеличились в 1,6 раза.

"Видим, что и цены на внутреннем рынке возросли. Металлургические компании получают, по сути дела, дополнительный незапланированный рентный доход, не связанный с ростом производительности труда или каких-либо факторов по модернизации", - сказал он, отметив, что в связи с этим введение экспортных пошлин необходимо и Минфин поддерживает это предложение.

Минфин Антон Силуанов

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