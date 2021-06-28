ВТБ в июле предложит льготные ставки по ипотеке с господдержкой

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - ВТБ с застройщиками-партнерами предложит льготные ставки по ипотеке с господдержкой, которые будут ниже установленного правительством уровня в 7%, сообщил зампред правления банка Анатолий Печатников.

Напомним, в начале июня президент РФ Владимир Путин анонсировал продление программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года с повышением ставки на 0,5 процентного пункта, до 7%, и установлением единого кредитного лимита для всех регионов в размере 3 млн рублей (сейчас он составляет 12 млн в Москве, Московской области, Петербурге и Ленобласти и 6 млн рублей - в других регионах).

"Учитывая значение льготных условий и изменение параметров программы после 1 июля, ВТБ предложит клиентам и партнерам-застройщикам собственные льготные ставки в рамках господдержки. О запуске сообщим дополнительно, планируем его на конец июля", - сказал Печатников на Международном финансовом конгрессе Банка России.

Он отметил, что модернизация программы господдержки после 1 июля изменит ее долю на рынке, которая может достигать около 15% по объему, при этом по-прежнему сохранится доступность программы для массового потребителя в тех регионах, которые в этой поддержке нуждаются.

"Для строительного сектора крайне важна определенность для прогнозирования спроса на новое строительство. Поэтому мы уверены, что сохранение программы в измененном виде в среднесрочной перспективе позитивно отразится на объеме запуска новых проектов и вводе жилья", - подчеркнул Печатников.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября она была продлена до 1 июля 2021 года. Реализация программы привела к росту цен на недвижимость в ряде регионов на фоне повышенного спроса на жилье. Всю весну правительство обсуждало вопрос продления программы.