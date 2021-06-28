Рынок акций РФ к концу торгов понедельника ушел в легкий минус

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ, дрейфовавший в течение большей части дня в боковом диапазоне, к концу основных торгов понедельника ушел в легкий минус под давлением наметившегося ухудшения ситуация на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

К 18:50 индекс МосБиржи составил 3825,57 пункта (-0,16%), индекс РТС - 1669,75 пункта (-0,14%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали смешанную динамику в пределах 4,2%.

Подешевели акции "Русала" (-4,2%), "Роснефти" (-1,5%), "Аэрофлота" (-1,4%), "Татнефти" (-1,1%), "Интер РАО" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1%), Сбербанка (-0,9%, "префы" снизились в цене на 1,1%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Магнита" (-0,3%), "Северстали" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Полюса" (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (+2,4%) и TCS Group Holding (+0,6%), акции ВТБ (+2,1%), "Московской биржи" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Норникеля" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), Polymetal (+0,3%), "РусГидро" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Доллар США к 18:50 практически не изменился по отношению к закрытию пятницы и находился вблизи отметки 72,2 руб.

В лидерах повышения среди отечественных "голубых фишек" оказались акции ВТБ, позитивно отреагировавшие на публикацию сильных финансовых результатов банка за пять месяцев 2021 года. ВТБ за пять месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза в годовом выражении, до 137,4 млрд рублей. В мае чистая прибыль группы снизилась до 22,8 млрд рублей с 29,5 млрд рублей по итогам апреля. ВТБ закончит первое полугодие с аномально высокими результатами по МСФО - свыше 150 млрд рублей, в следующие кварталы прибыль нормализуется по мере роста отчислений в резервы и ускорения операционных расходов, заявил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.

Американские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики в первые часы торгов в понедельник. Индикатор Nasdaq Composite умеренно повышается, в то время как Dow Jones Industrial Average снижается, а изменения индекса Standard & Poor's 500 незначительные. По итогам торгов в пятницу S&P 500 вновь обновил рекордный максимум и продемонстрировал наибольший недельный подъем с начала февраля. Позитивным фактором для рынка стало сообщение о том, что президент США Джо Байден объявил о достижении межпартийного соглашения между конгрессменами по масштабному пакету мер модернизации инфраструктуры.

В центре внимания инвесторов на этой неделе - данные о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы 2 июля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 683 тыс. и снижение безработицы до 5,7% с майских 5,8%. Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снизились на торгах в понедельник. При этом торги в Гонконге начались позднее в связи с неблагоприятными погодными условиями. Европейские фондовые площадки в ходе торгов 28 июня также находятся под давлением продавцов; снижение основных индексов к 18:50 МСК составило 0,3-1,2%.

В свою очередь нефть тоже развернулась вниз после роста в конце прошлой недели. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по московскому времени в понедельник составила $75,1 за баррель, что на 1,42% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,13 за баррель, что всего на 1,24% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Нефтяные трейдеры на этой неделе будут следить за ходом встречи стран ОПЕК+. Согласно прогнозу опрошенных агентством Bloomberg экспертов, страны ОПЕК+ на этой неделе примут решение об увеличении добычи в августе на 550 тыс. баррелей в сутки (б/с). В центре внимания нефтяного рынка находится также ситуация вокруг Ирана. В минувшее воскресенье вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам проиранских группировок в пограничном районе Ирака и Сирии. Это может затруднить переговоры по ядерной программе Ирана, результатом которых должно было стать наращивание экспорта нефти этой страной.

По словам директора департамента инвестиционного анализа и обучения компании "Универ Капитал" Андрея Верникова, рынок переключился в "летний режим", изменения индексов последние пять дней минимальны. "Цены на нефть снижаются, но изменения российских индексов минимальны. По индексу МосБиржи мы наблюдаем боковой коридор. Если говорить о рынке США, то лето традиционно "низкий сезон" и для фондового рынка. Историческая динамика показывает отсутствие роста в период июль-октябрь. В середине июля может быть всплеск активности, так как стартует сезон отчетности за II квартал. Согласно прогнозам, ожидается беспрецедентный рост показателей. Предполагаемый темп роста прибыли по индексу S&P 500 на II квартал 2021 года составляет 61,9%. Возможно, инвесторы захотят зафиксировать часть "длинных" позиций по факту выхода хорошей отчетности. Для нашего рынка также важна встреча министров ОПЕК+ в Вене, которая повлияет на нефтяные цены, и празднование 100-летия со дня основания Коммунистической партии Китая в четверг. Китайские чиновники будут делать программные заявления, которые могут повлиять и на сырьевые цены, и на акции на развивающихся рынках", - считает Верников.

Начальник аналитического отдела компании "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков отмечает, что в понедельник основные российские фондовые индексы торговались вблизи уровней закрытия предыдущего дня, к концу торгов снизились на 0,1-0,2%. Среди отраслевых индексов в лидерах по темпам снижения оказался индекс нефтегазового сектора. Лучше рынка смотрелись потребительский сектор и финансов. Торговая активность сегодня несколько снизилась по сравнению с уровнем закрытия прошлой недели. Чиновники ФРС продолжили вербальные интервенции, которые в целом сводятся к двум идеям. Инфляция является временным явлением, а экономика продолжит восстанавливаться, включая занятость. На этом фоне высокотехнологический сектор вышел в плюс, в то время как индекс DJIA теряет около 0,5% к уровню закрытия пятницы. Индекс S&P торгуется примерно на уровне закрытия прошлой недели. Азиатские рынки 28 июня находились под давлением на фоне усиления опасений относительно распространения более опасного штамма "дельта плюс".

"Участники торгов после покупок взяли паузу в ожидании важных событий. На текущей неделе в фокусе окажется ключевой отчет по рынку труда в США, который может задать направление движения мировых индексов. Инвесторы пытаются понять, как долго американский регулятор сможет сохранять сверхмягкую денежно-кредитную политику. Инфляция в США на многолетних максимумах, однако глава ФРС на прошлой неделе еще раз отметил, что всплеск роста потребительских цен, вероятнее всего, носит временный характер, и регулятор не будет поднимать ставки, пока не увидит нормализации ситуации на рынке труда. Таким образом, сильные данные по Non-farm payrolls, могут спровоцировать локальное бегство из рисковых активов. Напротив, слабые показатели способны поддержать рынок акций", - полагают аналитики инвестиционной компании BCS Express.

По мнению аналитика компании "Финам" Артемия Шамшукова, рост российского рынка в понедельник сдерживал внешний фон - большая часть основных биржевых индексов находится в "красной зоне". Нельзя забывать и о тревожных цифрах по новым случаям заболеваний COVID-19 в России, которые теоретически могут вынудить правительство задуматься о новых ограничениях. "С технической точки зрения индекс МосБиржи готовится к тестированию уровня сопротивления 3850 пунктов. Текущим уровнем поддержки выступает отметка 3700 пунктов - это уровень 50-дневной средней скользящей и нижней границы восходящего тренда", - считает Шамшуков.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 составил 60,98 млрд рублей (из них 7,12 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома", 5,69 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 5,24 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").