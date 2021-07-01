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Минэкономразвития зафиксировало рост ВВП России в мае на 10,9%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В мае 2021 года российский ВВП вырос на 10,9% в годовом выражении, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности". Министерство в нем также повысило свою оценку роста ВВП в апреле - до 10,8% с 10,7%.

Высокие годовые темпы роста ВВП в апреле-мае были ожидаемыми на фоне низкой базы апреля-мая прошлого года.

Ранее Росстат сообщал, что ВВП за I квартал 2021 года снизился на 0,7% в годовом выражении.

Минэкономразвития в докладе не приводит оценку динамики за январь-май 2021 года. Из оценок ведомства за апрель-май и данных за I квартал следует, что за январь-май 2021 года рост ВВП мог быть в районе 4%.

"Начиная с апреля 2021 года на годовую динамику основных макроэкономических показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев прошлого года, сформированная влиянием карантинных ограничений, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. В этой связи годовая динамика в ближайшие месяцы непоказательна, поэтому для оценки восстановления экономики будет также использоваться сопоставление с четвертым кварталом 2019 года с исключением сезонности", - говорится в обзоре Минэкономразвития.

"По оценке Минэкономразвития России, в мае 2021 года восстановление экономики продолжилось. Темпы роста ВВП составили 10,9% г/г (10,8% г/г в апреле). При этом разрыв с допандемийным уровнем в мае сократился до минус 0,3% (в апреле разрыв был около 1% - ИФ)" - отмечают в министерстве.

"Как и месяцем ранее, основную поддержку ВВП оказывают несырьевые отрасли - сельское хозяйство, строительство, обрабатывающая промышленность. По оценке, в указанных отраслях выпуск в мае превысил допандемийный уровень в среднем на 3%. Продолжилось восстановление грузооборота транспорта, несмотря на сдерживающее влияние со стороны добывающих отраслей. Вместе с тем добыча полезных ископаемых, как и в апреле, сохраняется более чем на 3% ниже допандемийных уровней в условиях действия соглашения ОПЕК+", - отмечают в Минэкономразвития.

"Несмотря на некоторое замедление в мае 2021 года, продолжается восстановление показателей потребительской активности. Оборот розничной торговли, по оценке, в мае превысил допандемийный уровень на 1,1%", - говорится в обзоре.

Официальный прогноз Минэкономразвития от апреля по росту ВВП в 2021 году равняется 2,9%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил в начале июня, что экономика пока восстанавливается чуть лучше ожиданий министерства, и при сохранении текущих тенденций в июле министерство может несколько повысить прогноз на 2021 год.

Оценка роста ВВП за 2021 год от ЦБ уже сейчас выше ожиданий Минэкономразвития и находится в интервале 3-4%. Банк России, вероятно, в июле повысит этот прогноз, заявила в середине июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы ожидаем, что экономика восстановится уже в этом квартале. Апрельский прогноз по ВВП на этот год был 3-4%. Мы в июле пересмотрим и, вероятно, повысим оценку роста ВВП на этот год, но вопрос здесь не как быстро восстановится экономика, а как быстро она будет расти после восстановления. Здесь важно, чтобы был не инфляционный рост, а рост потенциала экономики", - сказала она.

Экономисты, опрошенные "Интерфаксом" в начале июня, ожидали рост ВВП в 2021 году на 3,2%.

Более существенные расхождения у экономистов с официальными прогнозами по динамике ВВП в 2022 году - аналитики ожидают замедления роста российской экономики до 2,2%, в то время как Минэкономразвития ожидает рост на 3,2%, а ЦБ ждет увеличения показателя в 2022 году в интервале 2,5-3,5%.

Минэкономразвития Максим Решетников коронавирус Банк России Эльвира Набиуллина

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