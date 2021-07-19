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Путин спрогнозировал рост ВВП в 2021 году примерно на 4%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В 2021 году российская экономика вырастет примерно на 4%, заявил президент Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Экономический рост по итогам текущего года составит порядка 4%. Надеюсь, что близко к этому", - сказал он.

Он добавил, что экономика уже близка к доковидным показателям по уровню безработицы.

"Уже сейчас уровень безработицы практически вернулся к параметрам 2019 года. Сколько было - 4,7%, сейчас уже 4,9%. Но это средний показатель, статистика. И мы понимаем, что многие люди по-прежнему сталкиваются и с трудностями при устройстве на работу, не полной занятости", - добавил он.

Он также заявил, что, несмотря на пандемию и ее последствия для экономики, стратегия социально-экономического развития страны не будет пересматриваться. Он напомнил, что россияне поддержали эту программу на президентских выборах 2018 года и нужно оправдать их ожидания.

В июле Минэкономразвития повысило собственный прогноз по росту ВВП в 2021 году с 2,9% до 3,8%.

Банк России пока ожидает рост ВВП в пределах 3-4%, однако этот прогноз также может быть пересмотрен. В ЦБ уже заявили, что рост экономики по итогам года будет выше этого прогноза.

Владимир Путин коронавирус

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