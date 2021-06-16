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Fitch улучшило прогноз роста ВВП России в 2021 году до 3,7% с 3,3%

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста российской экономики в текущем году до 3,7% с ожидавшихся в марте 3,3%, говорится в очередном докладе Global Economic Outlook (GEO).

ВВП страны по итогам 2020 года упал на 3,1%, что оказалось меньше предполагавшихся экспертами агентства 3,7%.

"Мы ожидаем, что ограничения в связи с COVID-19 останутся крайне умеренными, а устойчивые темпы вакцинации окажут дальнейшую поддержку активности, - отмечается в сообщении. - Рост ВВП, согласно прогнозу, ускорится до 5,5% в годовом выражении во втором полугодии 2021 года, несмотря на сдерживающий фактор в виде умеренного ужесточения денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики".

Fitch сохранило прогноз относительно темпов роста ВВП РФ на уровне 2,7% в 2022 году и на уровне 2% в 2023 году.

Агентство повысило прогноз инфляции (индекс CPI) на конец 2021 года до 5,1%, в сторону верхней границы прогнозного диапазона Банка России в 4,7-5,2%, по сравнению с ранее ожидавшимися 4,2%.

Fitch прогнозирует снижение инфляции до 4,2% в конце 2022 года и до целевого показателя на уровне 4% в конце 2023 года, при этом процентные ставки будут снижены до 5,5%, что в целом является нейтральным значением, отмечается в докладе.

Агентство отмечает восстановление нацвалюты в последние недели до уровня чуть выше значения середины марта в 73 рубля за доллар США и прогнозирует в целом стабильный курс рубля, при этом ожидая сохранения давления в виде риска санкций.

Fitch

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