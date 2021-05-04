Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в апреле снизился до 50,4

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В России в апреле 2021 года индекс PMI обрабатывающих отраслей опустился до 50,4 пункта с 51,1 пункта в марте, указав на минимальное улучшение деловой конъюнктуры в российских обрабатывающих отраслях за текущий четырехмесячный период расширения, показало исследование IHS Markit.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Как говорится в отчете, объемы производства продолжали расти в апреле, тем самым удлинив текущую последовательность роста до четырех месяцев. Тем не менее, слабый клиентский спрос повлиял на рост производительности, который замедлился до незначительных темпов.

Участники исследования часто сообщали, что слабый покупательский спрос привел к первому сокращению новых заказов у производителей с начала года. Незначительное падение было связано некоторыми компаниями со снижением покупательной способности клиентов на фоне сильного инфляционного давления.

Новые экспортные заказы также снизились в начале второго квартала, хотя и более медленными темпами, чем в марте, что некоторые производители связывали с постепенным ослаблением ограничений на ключевых экспортных рынках.

По данным исследования, сбои в цепочке поставок и ограничения на транспортировку были основными факторами, способствовавшими значительному ухудшению показателей работы поставщиков в апреле. Удлинение сроков выполнения заказов было максимальным со второго квартала 2020 года.

По мере того, как компании стремились переложить на клиентов усилившееся бремя затрат, в начале второго квартала отпускные цены существенно повысились. Рост отпускных цен был самым резким с февраля 2015 года.

В целях увеличения денежного потока закупочная активность в апреле в целом не изменились. Кроме того, компании указали на сокращение сырьевых запасов и готовой продукции, поскольку они использовались в производстве и реализации продаж.

В апреле занятость продолжала расти лишь незначительными темпами, так как количество незавершенных работ и давление на производственные мощности оставались незначительными. Последнее сокращение незавершенных заказов было самым быстрым с мая 2020 года на фоне снижения притока новых заказов.

Деловые ожидания компаний выросли до максимума с января 2020 года. По сообщениям, большая степень уверенности была связана с разработкой новых продуктов и надеждами на рост клиентского спроса.