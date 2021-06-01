Индекс PMI обрабатывающих отраслей Росси и в мае вырос до 51,9

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В мае 2021 года индекс PMI обрабатывающих отраслей России поднялся до 51,9 пункта с 50,4 пункта в апреле, согласно исследованию IHS Markit.

"Улучшение деловой конъюнктуры в российском производственном секторе в целом было скромным, но самым резким за последние два года. Данные за май также свидетельствуют о пятом подряд расширении в секторе", - говорится в пресс-релизе.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

В мае рост производства ускорился, поскольку темпы усилились до максимальных с сентября 2020 года. Увеличение производства во многом объяснялось возобновлением роста новых заказов и более сильным клиентским спросом.

Как пишут аналитики, рост новых заказов возобновился в мае, причем темпы роста были самыми резкими с августа 2020 года. Увеличение общего объема продаж часто было связано с повышением потребительского спроса, при этом некоторые компании также отмечали, что возобновившийся рост новых экспортных заказов поддержал общий объем продаж. Увеличение спроса со стороны иностранных клиентов положило конец четырехмесячной последовательности спада; компании сообщали, что привлечение новых клиентов способствовало подъему.

Показатели поставщиков в мае существенно ухудшились, говорится в отчете. Удлинение сроков поставок было наиболее заметным за год на фоне дефицита поставщиков и задержек с транспортировкой. В результате цены на производственные ресурсы росли заметными темпами, причем подавляющее большинство компаний связывали это с нехваткой ресурсов. Хотя темпы инфляции затрат были несколько ниже, чем в апреле, исторически они были высокими.

В соответствии с более сильным спросом компании смогли частично переложить выросшие затраты на своих клиентов в мае. Как и в случае с ценами на сырье, отпускные цены увеличивались более медленными темпами, чем в апреле, однако они стали вторыми максимальными с февраля 2015 года.

По данным IHS Markit, занятость в мае росла более быстрыми темпами. "Несмотря на скромные темпы роста, они были максимальными с декабря 2018 года, поскольку компании сообщали, что повышение производственных потребностей привело к необходимости увеличить занятость. Тем не менее, объемы незавершенных заказов продолжали сокращаться, причем высокими темпами", - говорится в исследовании.

Хотя рост новых заказов возобновился, компании продолжали указывать на снижение закупочной активности. Сокращение сырья и материалов было самым быстрым в 2021 году, поскольку и сырьевые запасы, и запасы готовой продукции использовались для выполнения заказов.

Ожидания относительно роста выпуска продукции на предстоящий год оставались оптимистичными в середине второго квартала и исторически были высокими. Тем не менее, степень уверенности упала до четырехмесячного минимума на фоне резкого роста цен на сырье и давления на рентабельность, отмечается в пресс-релизе.