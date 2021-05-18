Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:49Заразились
на 18.05В России 4 957 756+8 183В мире 163 609 594+539 662

Источники сообщили о возможной смене главы зернового холдинга ВТБ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - ООО "Деметра-Холдинг", в котором консолидированы зерновые активы ВТБ, может сменить генерального директора. Как сообщил "Интерфаксу" источник на зерновом рынке, возглавить холдинг может Сергей Эмдин, нынешний гендиректор Tele2.

Действующий гендиректор "Деметры" Виталий Сергейчук останется в совете директоров компании и будет курировать бизнес со стороны ВТБ.

Эмдин действительно покинет Tele2, это произойдет уже в июне, сообщил "Интерфаксу" источник на телекоммуникационном рынке, знакомый с ситуацией. По его словам, Эмдина сменит его теперешний заместитель - Андрей Патока, имеющий многолетний опыт работы в телеком-компаниях. Еще один источник на рынке сказал, что информация об уходе Эмдина "небеспочвенна".

В "Деметра-Холдинге", пресс-службах Tele2 и Ростелекома (владеет сотовым оператором) эту информацию не комментируют.

Cергей Эмдин родился в 1971 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет и университет штата Канзас, Гарвардскую школу бизнеса, Иркутский государственный технический университет, стал кандидатом экономических наук.

Он работал в московском офисе McKinsey & Co, на предприятиях группы "Северсталь", возглавлял ОАО "Иркутскэнерго", ООО "ЕвроСибЭнерго", ООО "Воздушные ворота северной столицы". В феврале 2016 года он стал гендиректором Tele2.

"Деметра-Холдинг" объединяет активы ВТБ в области транспортной экспортной логистики и трейдинга. В состав холдинга входят ООО "Новороссийский зерновой терминал" (100%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (35,36%), ООО "Зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%). Холдингу принадлежат 50% минус 1 акция в АО "Объединенная зерновая компания", доля в 50,01% железнодорожного оператора "РусТрансКом", в структуре которого ведущий оператор в железнодорожных перевозках зерна в России - АО "Русагротранс", а также более 75% акций ГК Smartseeds - цифровой платформы для перевозок зерна в России. Компания владеет 100% акций крупного экспортера зерна - ООО "Мирогрупп Ресурсы" (входит в топ-3 экспортеров зерна России) и 100% ООО "Ипатовский комбинат хлебопродуктов".

ВТБ Деметра Холдинг Сергей Эмдин Виталий Сергейчук Андрей Патока Tele2

Новости по теме

Новости

Банк "Траст" продает 9,1% ВТБ в рамках ускоренного букбилдинга

"Газстройпром" консолидировал активы СГК, СГМ, СТНГ, "Газпром автоматизации"

"Магнит" идет за столичными кошельками. Обобщение

"Магнит" идет за столичными кошельками. Обобщение

Минсельхоз не планирует продления ценовых соглашений по сахару и маслу

Минсельхоз не планирует продления ценовых соглашений по сахару и маслу

Антипинский НПЗ продан на торгах за стартовую цену

X5 Retail Group уберет одно слово из логотипа

Аргентина запретила экспорт говядины на месяц для сдерживания цен

"Магнит" договорился о покупке "Дикси"

"Магнит" договорился о покупке "Дикси"

Илон Маск опустился на третье место в рейтинге богатейших людей мира

Илон Маск опустился на третье место в рейтинге богатейших людей мира

Поставщики уведомили, что ожидают повышения цен на чай в РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');