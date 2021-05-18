Источники сообщили о возможной смене главы зернового холдинга ВТБ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - ООО "Деметра-Холдинг", в котором консолидированы зерновые активы ВТБ, может сменить генерального директора. Как сообщил "Интерфаксу" источник на зерновом рынке, возглавить холдинг может Сергей Эмдин, нынешний гендиректор Tele2.

Действующий гендиректор "Деметры" Виталий Сергейчук останется в совете директоров компании и будет курировать бизнес со стороны ВТБ.

Эмдин действительно покинет Tele2, это произойдет уже в июне, сообщил "Интерфаксу" источник на телекоммуникационном рынке, знакомый с ситуацией. По его словам, Эмдина сменит его теперешний заместитель - Андрей Патока, имеющий многолетний опыт работы в телеком-компаниях. Еще один источник на рынке сказал, что информация об уходе Эмдина "небеспочвенна".

В "Деметра-Холдинге", пресс-службах Tele2 и Ростелекома (владеет сотовым оператором) эту информацию не комментируют.

Cергей Эмдин родился в 1971 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет и университет штата Канзас, Гарвардскую школу бизнеса, Иркутский государственный технический университет, стал кандидатом экономических наук.

Он работал в московском офисе McKinsey & Co, на предприятиях группы "Северсталь", возглавлял ОАО "Иркутскэнерго", ООО "ЕвроСибЭнерго", ООО "Воздушные ворота северной столицы". В феврале 2016 года он стал гендиректором Tele2.

"Деметра-Холдинг" объединяет активы ВТБ в области транспортной экспортной логистики и трейдинга. В состав холдинга входят ООО "Новороссийский зерновой терминал" (100%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (35,36%), ООО "Зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%). Холдингу принадлежат 50% минус 1 акция в АО "Объединенная зерновая компания", доля в 50,01% железнодорожного оператора "РусТрансКом", в структуре которого ведущий оператор в железнодорожных перевозках зерна в России - АО "Русагротранс", а также более 75% акций ГК Smartseeds - цифровой платформы для перевозок зерна в России. Компания владеет 100% акций крупного экспортера зерна - ООО "Мирогрупп Ресурсы" (входит в топ-3 экспортеров зерна России) и 100% ООО "Ипатовский комбинат хлебопродуктов".