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Зерновой холдинг ВТБ завершил 2020 год с миллиардной выручкой

Чистая прибыль "Деметра-Холдинга" по РСБУ выросла в 19 раз

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - "Деметра-Холдинг", в котором консолидированы зерновые активы ВТБ, завершил прошлый год с чистой прибылью по РСБУ в размере 284,06 млн рублей, что в 19 раз больше, чем годом ранее.

Согласно отчету холдинга, выручка и валовая прибыль в 2020 году превысили 1 млрд рублей, данных за 2019 год в отчете нет. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", компания была зарегистрирована в ноябре 2018 года.

Прибыль от продаж в 2020 году составила 728,5 млн рублей против 12,869 млн рублей убытка годом ранее.

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Прочие доходы равнялись 551,385 млн рублей против 261 тыс. рублей годом ранее, прочие расходы - 321,777 млн рублей, тогда как в 2019 году - лишь 313 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность выросла с 1,198 млн рублей до 27 млн рублей, дебиторская - с 1,018 млрд рублей до 1,454 млрд рублей.

ВТБ создал вертикально интегрированный холдинг на базе зерновых и логистических активов, передав в него доли в компаниях, связанных с этим бизнесом. "Деметра-Холдинг" принадлежит ВТБ через ряд структур.

В настоящее время в состав "Деметра-Холдинга" входят крупные российские зерновые терминалы - ООО "Новороссийский зерновой терминал" (100%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (35,36%), ООО "Зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%).

Холдингу принадлежат 50% минус 1 акция в АО "Объединенная зерновая компания", 50,01% железнодорожного оператора "РусТрансКом", в структуре которого крупный оператор ж/д перевозок зерна в России - АО "Русагротранс", а также 100% экспортера зерна - ООО "Мирогрупп Ресурсы" и 100% ООО "Ипатовский комбинат хлебопродуктов".

В конце апреля 2020 года было объявлено, что партнерами ВТБ в "Деметра-Холдинге" стали структуры Таймураза Боллоева и Александра Винокурова. АО "Агронова" Боллоева и Marathon Group Винокурова получили по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно. ВТБ остался контролирующим владельцем холдинга.

Деметра Холдинг ВТБ

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