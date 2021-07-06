Санкции против Михаила Гуцериева не затрагивают "Сафмар финансовые инвестиции"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Москва. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Санкции, которые Евросоюз ввел против Михаила Гуцериева, не затрагивают компанию "Сафмар финансовые инвестиции", говорится в сообщении холдинга со ссылкой на заключения нескольких ведущих мировых юридических фирм.

"ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" получило заключение независимого юридического консультанта, подтвердившее, что ни холдинг, ни его дочерние компании не подпадают под введенные указанными санкциями ограничения в соответствии с законодательством Европейского союза. Юридическое заключение подтвердило, что включенный в санкционный список ЕС Михаил Гуцериев не владеет долей участия в "Сафмар финансовые инвестиции" и не контролирует холдинг или его дочерние предприятия. Обоснование включения Михаила Гуцеривева в санкционный список содержит отсылку к бренду "Сафмар". Однако использование холдингом данного бренда не означает наличия контроля над ним со стороны Мизаила Гуцериева и не указывает на факт владения им долей в "Сафмар финансовые инвестиции", - отмечается в информационном сообщении.

Холдинг и его структуры продолжают работать в обычном режиме, заверила компания.

Гуцериев попал под санкции, которые ЕС ввел 21 июня в связи с ситуацией в Белоруссии.

"Михаил Гуцериев извлекает выгоду из режима (президента Белоруссии Александра - ИФ) Лукашенко и поддерживает его", - объяснили в ЕС.

Попадание в этот список означает, что активы, которыми владеет или которые контролирует Гуцериев, подлежат замораживанию, а сам он теряет право въезжать на территорию ЕС. К тому же гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства, включенным в этот санкционный список лицам.

Санкции против Белоруссии из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске также ввели Великобритания, Канада и США. В эти списки Гуцериев не попал.

После введения санкций бизнесмен вышел из совета директоров "Русснефти". В "М.Видео" решили, что санкции ЕС не затрагивают ритейлера.

Михаил Гуцериев - владелец и председатель совета директоров группы "Сафмар". В состав этой группы входят крупные российские нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании - "Русснефть", "Нефтиса", "Фортеинвест", "Сладковско-Заречное", "Афипский НПЗ", "Кузбасская топливная компания", а также угольный холдинг "Русский уголь", компания "Славкалий", реализующая инвестиционный проект в Белоруссии по строительству Нежинского горно-обогатительного комбината, "Моспромстрой", А101 и другие компании.

Акционерами "Сафмар финансовые инвестиции" являются его 100%-ные "дочки" - Weridge Investments Limited (34,3%) и Barigton Holdings Limited (19,9%). АО "Даглис" Саида Гуцериева владеет 13,6% "Сафмар финансовые инвестиции", еще одна его компания Lanbury Trading Limited - 16,7%. Страховой компании "ВСК" принадлежит 1,7%. Сам холдинг владеет 3% казначейских акций. Коэффициент free float "Сафмар финансовые инвестиции" составляет 11,7%.

"Сафмар финансовые инвестиции" владеет 11,1% в "Русснефти" (1,5% напрямую и 9,6% через Weridge Investments Limited), 49% акций страховой компании "ВСК", 100% лизинговой компании "Европлан", а также 10% в ПАО "М.Видео", 100% в небольшом НПФ "Моспромстрой-Фонд" и в "Директ кредит центр", а также 51% в облачном сервисе гейминга GFN.RU.