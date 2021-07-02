Sova Capital увеличила долю в Petropavlovsk до 6%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Инвесткомпания Sova Capital Романа Авдеева увеличила долю в золотодобытчике Petropavlovsk до 6,1%, следует из сообщения на LSE. Текущая рыночная стоимость такого пакета, исходя из последней цены торгов, составляет 58 млн фунтов стерлингов (около $80 млн).

По состоянию на 25 июня доля Sova Capital в Petropavlovsk составляла около 3,9%. Стоимость докупленных 2,3% - около 22 млн фунтов ($30 млн).

О том, что у Sova Capital есть позиция в Petropavlovsk, стало известно в августе прошлого года, когда инвесткомпания решила конвертировать облигации золотодобытчика в акции. По состоянию на ноябрь доля Sova Capital в Petropavlovsk составляла около 0,2%, не считая обратного РЕПО. С тех пор инвесткомпания неоднократно наращивала и вновь сокращала пакет.

Доля 6,1% делает Sova Capital значимым акционером Petropavlovsk. Крупнейшими акционерами является "Южуралзолото" (ЮГК) семьи Константина Струкова (27,1%), группа фондов Prosperity (по подсчетам, управляют около 16%), еще 10,2% в совокупности принадлежит фирмам Slevin и Everest.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков.