Petropavlovsk ввел в совет еще одного независимого директора

Им стал замгендиректора РФПИ по правовым вопросам

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Petropavlovsk ввел в совет еще одного независимого директора.

Как сообщила компания, им стал Михаил Иржевский, заместитель гендиректора по правовым вопросам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

С назначением Иржевского количественный состав совета директоров Petropavlovsk увеличивается до 6 человек. В него входят представитель крупнейшего акционера Petropavlovsk, компании "Южуралзолото" (ЮГК), Максим Харин, CEO Petropavlovsk Денис Александров и независимые Джеймс Кэмерон-младший, Малай Мукерджи и Шарлотта Филиппс.

Ранее Кэмерон заявил, что Petropavlovsk считает оптимальным совет директоров из 7-8 человек.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, замыкает первую тройку российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 24% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова.