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Гендиректора Petropavlovsk предложили нестандартно отблагодарить

Гендиректора Petropavlovsk предложили нестандартно отблагодарить
Фото: Владимир Барабанов/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сложности, которые испытывал в последние годы золотодобытчик Petropavlovsk, обогатили историю корпоративного управления в России необычным эпизодом: гендиректор публичной компании может получить крупный по менеджерским меркам пакет акций за то, что рискнул возглавить ее в тяжелые времена.

ЭкономикаPetropavlovsk - в новый год со старыми обидами. ОбзорЧитать подробнее

Как говорится в материалах Petropavlovsk, Денис Александров, назначенный в декабре 2020 года CEO золотодобытчика, может получить "специальный опцион" на 1,5% акций компании. Этот вопрос вынесен на собрание акционеров.

Александров пришел в Petropavlovsk в период корпоративного конфликта. В середине января Petropavlovsk заявил, что руководству холдинга удалось восстановить взаимодействие с коллективом после противостояния, продолжавшегося несколько месяцев.

С учетом личных и профессиональных рисков нового CEO, в отсутствие ясности относительно будущего компании комитет совета директоров по назначениям посчитал возможным предложить ему специальный бонус, чтобы привлечь и удержать "высокопрофессионального и энергичного" менеджера, поясняет Petropavlovsk.

С Александровым условия специального бонуса согласованы, говорится в материалах. Если его одобрят акционеры, Александров получит опционы на 1,5% акций компании. Они могут быть исполнены в три транша - сразу после получения, в декабре 2021 года и декабре 2022-го.

Цена исполнения опционов - 0,272 фунта за акцию - средняя рыночная за 20 дней, предшествовавших назначению Александрова. По этой цене CEO сможет приобрести акции. При этом, для сравнения, последняя цена закрытия торгов бумагами Petropavlovsk на LSE - 0,2524 фунта.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, замыкает первую тройку российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 24% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова.

Petropavlovsk Денис Александров ЮГК Константин Струков Амурская область

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