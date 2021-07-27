"Южуралзолото" увеличило долю в Petropavlovsk до 29%
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший акционер золотодобытчика Petropavlovsk - холдинг "Южуралзолото" (ЮГК) семьи Константина Струкова - увеличил свою долю в компании с 27,06% до 29,19%, следует из сообщения на LSE.
Стоимость приобретенных 2,13% акций Petropavlovsk, исходя из последней цены закрытия торгов, составляет около 18 млн фунтов стерлингов ($25 млн).
Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков.