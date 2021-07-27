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"Южуралзолото" увеличило долю в Petropavlovsk до 29%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший акционер золотодобытчика Petropavlovsk - холдинг "Южуралзолото" (ЮГК) семьи Константина Струкова - увеличил свою долю в компании с 27,06% до 29,19%, следует из сообщения на LSE.

Стоимость приобретенных 2,13% акций Petropavlovsk, исходя из последней цены закрытия торгов, составляет около 18 млн фунтов стерлингов ($25 млн).

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков.

ЮГК Южуралзолото Константин Струков Petropavlovsk LSE

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