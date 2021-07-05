ВТБ отметил скачок спроса на льготную ипотеку перед обновлением программы

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Спрос на льготную ипотеку в банке ВТБ перед обновлением программы вырос в 1,5 раза, сообщили в пресс-службе банка.

"Средненедельный объем выдачи льготной ипотеки клиентам ВТБ во второй половине июня превысил 2 тыс. кредитов на сумму 8,6 млрд рублей, тогда как в первой половине месяца он составлял около 1,4 тыс. сделок на 5,5 млрд. Таким образом, перед окончанием прежних условий программы спрос на нее вырос в 1,5 раза", - говорится в сообщении.

В настоящее время ВТБ уже работает по обновленной программе, на первом этапе сохраняя для своих заемщиков ранее действовавшие ставки. Клиенты с первым взносом от 20% получат кредит под 5,7%, остальные - под 5,9%.

"Со 2 июля ВТБ начал прием заявок и выдачу кредитов по новым условиям ипотеки с господдержкой. Мы уверены, что она также будет пользоваться спросом, прежде всего, в регионах со средним размером ипотечного кредита в пределах 3 млн рублей", - отметил вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

За время действия программы льготной ипотеки ВТБ выдал более 100 тыс. кредитов на сумму около 340 млрд рублей. Доля банка на рынке по объему продаж - 20%.

Программа льготной ипотеки на новостройки с господдержкой заработала в середине апреля 2020 года. До 1 июля этого года ставка составляла 6,5% годовых; кредитный лимит составлял 12 млн рублей в Москве, Московской области, Петербурге и Ленобласти и 6 млн рублей - в других регионах.

В начале июня президент РФ Владимир Путин объявил о продлении программы до 1 июля 2022 года с повышением ставки на 0,5 процентного пункта, до 7%, и установлением единого кредитного лимита для всех регионов в размере 3 млн рублей. 1 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.