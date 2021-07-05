Мост смыло в Сочи во время стихии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России спасли ребенка и его отца, которые остались в палаточном лагере из-за сноса непогодой моста через реку.

"В районе базы отдыха "У Чертовых ворот" смыло новый деревянный мост через реку Большая Хоста. Мужчина вместе с 13-летним сыном стоят палаточным лагерем на берегу реки, не могут перейти на другую сторону", сообщает пресс-служба ЮРПСО в понедельник.

Выехав на место происшествия, спасатели регионального МЧС с использованием пневматического линемета и альпинистского снаряжения навели навесную переправу. После этого в спасательной косынке сотрудники МЧС переправили мужчину с сыном с одного берега реки на другой.

Медицинская помощь приехавшим на отдых в Сочи туристам не потребовалась.

Ранее сообщалось, что накануне в Сочи прошел ураган, который снес более 30 деревьев. Одно дерево упало на автомобиль и насмерть придавило мужчину. Еще два человека также пострадали от обрушения деревьев. Без света остались жители семи поселков. Ливень спровоцировал подтопления территорий пансионатов, больниц и домов в Хостинском и Адлерском районах. Подразделения МЧС России работают в режиме ЧС. В настоящее время последствия стихии устраняют около 300 спасателей.