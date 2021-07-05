Несколько домов и пансионатов подтопило в Сочи

Из-за сложных условий четыре самолета ушли на запасные аэродромы в Краснодаре и Анапе

Последствия ливней в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Несколько домов и пансионатов подтопило в Сочи, городские власти создали бригады, которые устанавливают размер ущерба.

Заместитель мэра Сочи Алексей Соколов в понедельник сообщил журналистам, что подтопление не привело к жертвам и повреждениям. Оперативный штаб, созданный властями Сочи, работает в круглосуточном режиме.

"Вода уже спадает. Бригады обходят дома для выявления повреждений и других случаев (разрушений - ИФ)", - сказал вице-мэр, добавив, что эвакуация жителей пока не проводилась.

Позднее пресс-служба администрации Сочи сообщила, что в Адлерском и Хостинском районах затоплены территории пансионатов, в частности - "Алеан" и "Бургас", а также пляжи.

"Была проблема в пансионате "Алеан Спутник". В русле реки образовался затор из бревен, началось подтопление. Сейчас завершают расчистку, вода сходит. То же и в пансионате "Бургас", в районе реки Кудепста. Сейчас вода начала сходить, но не до конца", - сообщает в понедельник.

Отменены экскурсии в Красную Поляну, Олимпийский парк. "Если сохранятся транспортные заторы, то экскурсии дневные и вечерние на Красную поляну, Лазаревское, Центр и Хосту тоже отменят", - отмечается в сообщении.

Паводковые воды смывают пляжный инвентарь, выносят на пляжи мусор из речных русел. "Значительно пострадали пляжные территории (...) Устранять последствия начнут, как только нормализуется погода", - сообщает пресс-служба.

Пресс-служба напоминает, что система оповещения срабатывала дважды в утренние часы. Это необходимо для предупреждения населения о возможных ЧС, связанных с подтоплением территорий.

Между тем пресс-служба международного аэропорта Сочи сообщила, что, по данным на 11:30 понедельника, четыре самолета ушли на запасные аэродромы в Краснодаре и Анапе из-за сложных погодных условий в городе. Зафиксированы порывы ветра до 18 метров в секунду, усиливается гроза. Сложная метеообстановка сохранится на территории аэропорта в течение дня.

Ранее сообщалось, что в Сочи действует штормовое предупреждение. Прошедший в воскресенье ураган повалил несколько деревьев, в результате чего один человек погиб, двое пострадали. Жители семи поселков осталисьбез электричества.

Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста, из-за чего жителей близлежащих районов начали готовить к эвакуации. Также сообщается о подтоплениях в нескольких районах города.

Все подразделения МЧС Сочи переведены в режим чрезвычайной ситуации, работают оперативные мониторинговые группы.