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Ливни с грозами и сильным ветром продолжатся в Сочи

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Непогода не спешит покидать Сочи, предупреждают в понедельник спасатели.

"5 июля в Сочи ожидаются местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с. На реках резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема", - отметила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В связи с этим спасатели рекомендуют не выходить в лес, на море и на набережные. Местным жителям необходимо следить за состоянием отопительной и осветительной систем, в случае отключения освещения или подачи газа - выключить все газовые и электрические приборы.

Между тем, как передает корреспондент "Интерфакса", сейчас дождь в Сочи прекратился, ветер стих, из-за облаков выглядывает солнце.

Как сообщалось, в Сочи стихия спровоцировала подтопления в Адлерском и Хостинском районах курорта. Повалены десятки деревьев, сорваны крыши с домов. В поселке Кепша спасатели эвакуировали из детсада пять детей и двух взрослых. В Сочи создан круглосуточный оперативный штаб. Над устранением последствий непогоды работают более 50 бригад.

Между тем, пользователи соцсетей выкладывают видео подтоплений. Так, на кадрах из поселка Кудепста мужчина плывет по дороге, а машину уносят бурные потоки. Кроме того, на одном из видео люди держат рукой окно, через которое вода пробивается в дом, за окном плавают уличная и садовая мебель, автотранспорт блокирован наводнением.

Сочи Краснодарский край

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