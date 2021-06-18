ВТБ начал выдачу сельской ипотеки

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - ВТБ с 18 июня начинает принимать заявки по программе сельской ипотеки со ставкой 2,7% годовых, сообщили в пятницу в пресс-службе банка.

"Клиенты могут оформить кредит на покупку строящейся или готовой жилой недвижимости в доме с земельным участком, таун-хаусе или многоквартирном доме высотой до 5 этажей. Предложение доступно для сельских территорий и городов c населением до 30 тысяч жителей в 15 регионах России", - говорится в сообщении.

Приобрести жилье по программе можно на вторичном рынке у физического или юридического лица по договору купли-продажи, а также на первичном рынке по договорам долевого участия и уступки прав требования. Ипотека доступна на срок до 24 лет и первом взносе от 10%.

По условиям программы приобретаемый объект должен быть пригоден для постоянного проживания, обеспечен всеми необходимыми инженерными коммуникациями и обладать достаточной площадью в расчете на одного члена семьи, согласно нормам, установленным органами местного самоуправления.

"Благодаря сельской ипотеке и льготным ценовым параметрам приобретение или строительство дома в деревне или небольшом городе становится более простым и выгодным. Это особенно актуально для семей с детьми, специалистов, которые планируют работать на селе, или граждан, выбравших удаленный формат работы", - отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Михаил Сероштан.

Банк запустил программу в 15 регионах России, среди них: Башкирия, Удмуртия, Татарстан, Ленинградская область, Нижегородская область, Белгородская область, Оренбургская область, Воронежская область, Омская область, Челябинская область, Свердловская область, Пензенская область, Алтайский край, Красноярский край, Калининградская область.

В дальнейшем, с выделением дополнительного лимита субсидирования, ВТБ планирует распространить действие сельской ипотеки на всю региональную сеть банка. Исключением являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Программа сельской ипотеки

Программа сельской ипотеки действует в России с начала 2020 года. В рамках программы реализуется проект по выдаче льготной ипотеки с максимальной ставкой 3% годовых. Программа продлится до 31 декабря 2022 года.

Максимальная сумма сельской ипотеки составляет 3 млн рублей, для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дальнего Востока - 5 млн рублей. Согласно условиям программы, кредитные средства можно направить на покупку квартиры на этапе строительства и на рефинансирование кредита, взятого в другом банке после 1 января 2020 года.

В середине мая Путин поддержал предложение вице-премьера Виктории Абрамченко о дополнительном выделении средств на реализацию в 2021 году госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Выступая на совещании президента с членами правительства, она заявила, что на реализацию госпрограммы в этом году дополнительно требуется 6 млрд рублей, в том числе 2 млрд рублей на сельскую ипотеку.