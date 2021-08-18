Ведущие фабрики "Объединенных кондитеров" получили убытки

"Бабаевский" и "Красный Октябрь" отметили подорожание сырья, особенно сахара

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Ведущие предприятия холдинга "Объединенные кондитеры" - концерн "Бабаевский" и Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" завершили первое полугодие этого года с убытками по РСБУ, следует из их отчетов.

Так, чистый убыток "Красного Октября" составил 264,9 млн рублей против чистой прибыли в 85,5 млн рублей в первом полугодии 2020 года. Убыток "Бабаевского" составил 58,2 млн рублей против чистой прибыли в 369,8 млн рублей годом ранее.

Причины убытков компании не называют, но отмечают влияние на себестоимость продукции роста цен на сырье, прежде всего на сахар.

В отчете "Бабаевского" говорится, что сахар за год подорожал на 87%. Цена на второй по объему потребления сахаросодержащий продукт - карамельную патоку - повысилась на 54%. Какао-порошок за этот период подорожал на 20,7%, лимонная кислота - 56,8%, соевая мука - на 20%, яблочное пюре - на 18,8%, спирт ректификат - на 12,9%.

К тому же кондитерские фабрики серьезно зависят от импорта сырья, которое в России не производится. Так, у "Бабаевского" доля импорта в поставках сырья и материалов в стоимостном выражении составила 56,2%, у "Красного Октября" - 23,2%.

В то же время выручка обеих компаний выросла. Так, "Бабаевский" увеличил этот показатель до 4,304 млрд рублей с 4,255 млрд рублей годом ранее, "Красный Октябрь" - до 5,243 млрд рублей с 5,206 млрд рублей соответственно.

В первом полугодии этого года "Красный Октябрь" произвел 29,7 тысяч тонн продукции, что на 3% больше, чем годом ранее.

Холдинг "Объединенные кондитеры" (входит в группу "Гута") владеет 19 российскими фабриками. Торговые марки холдинга - "Аленка", "Бабаевский", "Вдохновение", "Мишка косолапый", "Красная шапочка" и др. Продукция реализуется через сеть дистрибуции по всей России и собственную розничную сеть холдинга (более 100 магазинов "Аленка"), а также экспортируется в 45 стран.

В 2020 году "Объединенные кондитеры" произвели 330 тысячи тонн кондитерских изделий, в том числе более 51 тысячи тонн шоколада.