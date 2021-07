Индекс Dow Jones продемонстрировал самое резкое падение с октября

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Фондовый рынок США резко снизился по итогам торгов в понедельник, причем индекс Dow Jones Industrial Average зафиксировал самое крупное падение с октября на фоне усиливающегося беспокойства по поводу распространения новых штаммов коронавируса и возможных последствий этого для мировой экономики.

"Рынки, по-видимому, охвачены страхом, что вирус никуда не уходит, несмотря на всеобщую вакцинацию в крупнейших странах", - говорит инвестиционный аналитик XM Мариос Хаджикириакос, которого цитирует MarketWatch.

Увеличения числа случаев заражения COVID-19 во многих странах мира заставляет участников рынка снижать ожидания относительно экономического роста в ближайшие месяцы. Некоторые инвесторы также обеспокоены тем, что рост цен отрицательно скажется на потреблении и вынудит центральные банки свернуть стимулирующие меры. Аналитики прогнозируют постепенное замедление экономического роста в США в этом и следующем году, тем не менее, подъем по итогам 2021 года может стать рекордным почти за 40 лет, пишет The Wall Street Journal.

Опрошенные WSJ в этом месяце эксперты в среднем прогнозируют рост американской экономики в 2021 году на 6,9% (в расчете четвертый квартал к четвертому кварталу). Это будет самый существенный подъем с 1983 года, когда ВВП повысился на 7,9%. В следующем году ожидается повышение на 3,2%, в 2023 году - на 2,3%. Между тем в США набирает силу сезон корпоративной отчетности. На этой неделе свои финансовые результаты представят примерно треть компаний, входящих в состав Dow Jones Industrial Average, и более 80 компаний в составе Standard & Poor's 500. В их числе Netflix Inc. и Intel Corp., которые опубликуют отчетность во вторник и в четверг соответственно.

Все 11 секторов S&P 500 завершили торги в понедельник в минусе, наибольшие потери пришлись на энергетический и финансовый сектора. Котировки акций ConocoPhillips снизились на 3,2%, Exxon Mobil Corp. - на 3,4%. Акции JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. подешевели соответственно на 3,3% и на 2,6%.

Также пострадали бумаги американских авиакомпаний. Цена бумаг United Airlines Holdings Inc. снизилась на 5,5%, American Airlines Group Inc. - на 4,1%, Delta Air Lines Inc. - на 3,7%.

Котировки акций Five9 Inc. подскочили на 5,9%. Как стало известно в минувшие выходные, американская Zoom Video Communications Inc., предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, покупает провайдера облачного программного обеспечения за $14,7 млрд. Акции Zoom подешевели на 2,2%.

Капитализация Pershing Square Tontine Holdings Ltd. (PSTH) уменьшилась на 1,2%. Инвестор-миллиардер Билл Акман отказался от плана использовать принадлежащую ему специализированную компанию по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) для инвестирования в Universal Music Group (UMG).

Бумаги Dish Network Corp. потеряли в цене около 1%. Компания заключила долгосрочное соглашение с AT&T Inc., в соответствии с которым последняя станет основным партнером для виртуальных операторов мобильной связи (MVNO) Dish. В рамках сделки Dish заплатит AT&T не менее $5 млрд в течение 10 лет. Цена бумаг AT&T снизилась на 1,9%.

Рыночная стоимость Cal-Maine Foods упала на 3,8% после публикации финансовой отчетности. Производитель продуктов питания зафиксировал неожиданный чистый убыток в четвертом финансовом квартале и сократил выручку на 22,8%, при этом показатель оказался хуже прогнозов.

Капитализация AutoNation Inc. выросла на 3,7%. Американская сеть дилерских центров увеличила чистую прибыль и выручку во втором квартале, результаты значительно превзошли ожидания рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка снизился на 725,81 пункта (2,09%) и составил 33962,04 пункта. Это максимальный однодневный спад в процентном выражении с 28 октября 2020 года, по данным Down Jones Market Data.

Standard & Poor's 500 потерял 68,67 пункта (1,59%) - сильнейшее падения с 12 мая, закрывшись на отметке 4258,49 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 152,25 пункта (1,06%) и составил 14274,98 пункта. Индикатор завершил в минусе пятую сессию подряд, что является самой длительной чередой снижений с 19 октября.