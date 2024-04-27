Росстат уточнил оценку уровня бедности в России в 2023 году до 8,5% с 9,3%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Росстат понизил оценку уровня бедности в России в 2023 году до 8,5% с 9,3% по предварительной оценке (была опубликована в марте), говорится в сообщении статистической службы.

Росстат также уточнил динамику уровня бедности в 2012-2022 годах с учетом данных Всероссийской переписи населения. В частности, оценка уровня бедности в 2022 году снизилась до 9,0% с 9,8%.

Росстат производит оценку уровня бедности "без учета статистической информации по Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям".

"За 2022 год Росстат публикует окончательную оценку. За 2023 год первую оценку с учетом предварительных данных выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2023 год с охватом в 60 тыс. домохозяйств по всей стране, проводимого в январе-феврале 2024 года. Также первая оценка среднедушевых денежных доходов сформирована на основании уточнения отдельных показателей Банка России, ФНС России, отраслевой статистики и на основе данных Всероссийской переписи населения", - поясняют в Росстате уточнение оценки за 2023 год.

В февральском послании Федеральному собранию президент Владимир Путинпоручил правительству сократить уровень бедности в РФ к 2030 году до уровня ниже 7%.