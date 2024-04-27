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Безработица в РФ в марте обновила исторический минимум, опустившись до 2,7%

Безработица в РФ в марте обновила исторический минимум, опустившись до 2,7%
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Безработица в России в марте 2024 года продолжила снижение, опустившись до 2,7% и в очередной раз обновив исторический минимум за весь период наблюдений показателя с 1991 года, следует из данных Росстата.

Предыдущее минимальное значение в 2,8% было достигнуто в феврале этого года.

В январе 2024 года безработица в РФ составляла 2,9%, в декабре 2023 года - 3,0%, в октябре-ноябре - 2,9%, с июля по сентябрь - 3,0%.

В июне прошлого года уровень безработицы в РФ равнялся 3,1%, в мае - 3,2%, в апреле - 3,3%, в марте - 3,5%, в феврале - также 3,5%, в январе - 3,6%.

Общая численность безработных в России в марте 2024 года составила 2 млн 026 тыс. человек, что на 83 тыс. ниже показателя февраля 2024 года.

Росстат
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