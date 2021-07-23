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Сумма контрактов "Ростеха" на салоне МАКС-2021 превысила 230 млрд руб.

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Структуры "Ростеха" в рамках авиасалона МАКС-2021 подписали соглашений на сумму свыше 230 млрд рублей, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов, чьи слова привели в пресс-службе госкорпорации в пятницу.

Он отметил, что результаты авиасалона превысили все ожидания.

"Рособоронэкспорт" в рамках авиасалона МАКС-2021 заключил 13 экспортных контрактов на сумму свыше 1 млрд евро, сообщил накануне глава компании "Александр Михеев.

По его словам, иностранные заказчики в рамках соглашений приобретают у РФ самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В-5, РЛС "Противник-ГЕ", ПЗРК "Верба". Кроме того, подписаны контракты на поставку современных авиационных средств поражения, ряда образцов бронетанковой и автомобильной техники. Покупателей Михеев не раскрыл.

Ростех МАКС-2021

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