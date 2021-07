Фондовый рынок США уверенно вырос после падения накануне

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов во вторник, набрав более 1,5%, после падения рынка днем ранее.

Участники рынка сфокусировались на отчетности компаний за второй квартал, при этом инвесторы оптимистично настроены в отношении восстановления экономики США, несмотря на сохраняющиеся ограничительные факторы, связанные с пандемией коронавируса, пишет Trading Economics.

Опубликованные во вторник статистические данные указали на существенно больший, чем ожидалось, рост числа новостроек в США в минувшем месяце. Число домов, строительство которых было начато в США в июне, увеличилось на 6,3% относительно предыдущего месяца и составило 1,643 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это максимальный показатель за последние три месяца. Согласно пересмотренным данным, в мае количество новостроек составляло 1,546 млн (рост за месяц на 2,1%), а не 1,572 млн (повышение на 3,6%), как было объявлено ранее.

Средний прогноз аналитиков предполагал увеличение показателя в прошлом месяце на 1,2% с объявленного прежде майского уровня, свидетельствуют данные опросов Trading Economics и MarketWatch.

Ряд акций, существенно подешевевших в понедельник, уверенно выросли в цене во вторник. Цена бумаг United Airlines Holdings Inc. увеличилась на 6,6%, Delta Air Lines Inc. - на 5,5%, American Airlines Group Inc. - на 8,4%.

Котировки акций Royal Caribbean Group выросли на 7,7%, капитализация Carnival Corp. увеличилась на 7,5%.

Во вторник также подорожали бумаги крупных американских банков: акции JPMorgan Chase & Co. прибавили 1,9%, Bank of America Corp. - 2,1%.

Цена бумаг Halliburton Co. увеличилась на 3,7%. Американская нефтесервисная компания во втором квартале вернулась на прибыльный уровень, ее размер в расчете на акцию превзошел прогноз.

Акции International Business Machines (IBM) выросли на 1,5%. Компания увеличила выручку во втором квартале 2021 года на 3% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Рост выручки был отмечен по итогам второго квартала подряд, что воодушевило инвесторов, поскольку в предыдущие четыре квартала показатель падал. За последние 34 квартала до начала текущего года IBM фиксировала снижение выручки в годовом выражении 30 раз, пишет MarketWatch.

Бумаги Nasdaq Inc. прибавили в цене 2,1%. Биржевой оператор планирует выделить свою рыночную площадку для акций частных компаний в отдельный сегмент в партнерстве с группой американских банков, включая Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley, пишет газета The Wall Street Journal.

Акции Comcast Corp. подорожали на 0,8%. Главный исполнительный директор компании Брайан Робертс и председатель совета директоров ViacomCBS Inc. Шари Редстоун обсудили возможность партнерства в области стриминга на международных рынках, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Котировки акций ViacomCBS выросли на 2,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 549,95 пункта (1,62%) и составил 34511,99 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 64,57 пункта (1,52%), поднявшись до 4323,06 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 223,89 пункта (1,57%) и составил 14498,88 пункта.