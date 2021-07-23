Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:43Заразились
на 22.07В России 6 054 711+24 471В мире 192 538 652+533 577

Intel сократила чистую прибыль во втором квартале на 1%

При этом американская компания улучшила годовой прогноз

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, во втором квартале 2021 года сократила чистую прибыль и выручку, но улучшила годовой прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе Intel, чистая прибыль компании во втором квартале уменьшилась на 1%, до $5,06 млрд по сравнению с $5,11 млрд за аналогичный период предыдущего года.

При этом прибыль в расчете на акцию увеличилась до $1,24 по сравнению с $1,19 годом ранее.

Прибыль Intel без учета разовых факторов составила $1,28 на акцию по сравнению с $1,23 на акцию годом ранее.

Квартальная выручка компании сократилась менее чем на 1% - до $19,63 млрд с $19,73 млрд, однако ее снижение было отмечено по итогам четвертого квартала подряд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль Intel на уровне $1,07 на акцию при выручке в $17,81 млрд, сама компания - на уровне $1,05 на акцию и $18,9 млрд.

Квартальная выручка подразделения Client Computing Group (CCG, включает в том числе производство процессоров для ПК), крупнейшего для компании, увеличилась на 6%, до $10,1 млрд, при среднем прогнозе экспертов в $10,03 млрд. В то же время подразделение DCG, выпускающее оборудование для дата-центров, показало снижение дохода на 9%, до $6,5 млрд. Результат оказался лучше консенсус-прогноза, составлявшего $5,84 млрд.

Выручка бизнеса в сфере интернета вещей (IoT) увеличилась на 47%, до $984 млн, при прогнозе аналитиков в $901,5 млн.

Согласно прогнозу Intel, ее выручка в третьем квартале составит около $19,1 млрд, или $18,2 млрд без учета бизнеса в сфере чипов памяти, прибыль в расчете на акцию - $1,08. Аналитики в среднем прогнозируют скорректированную прибыль на уровне $1,09 на акцию при выручке в $18,11 млрд.

Компания повысила прогноз выручки без учета этого бизнеса на весь текущий год на $1 млрд, до $73,5 млрд с ожидавшихся ранее $76,5 млрд, скорректированной прибыли - до $4,8 на акцию с $4,6 на акцию.

Главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсинджер отметил, что проблема дефицита чипов на мировом рынке, вероятно, сохранится и в 2023 году. По его словам, для восстановления баланса спроса и предложения в отрасли может потребоваться один-два года.

Акции Intel в ходе дополнительных торгов в четверг подешевели на 2,6%. Капитализация компании с начала года увеличилась на 12,3%.

Intel США

Новости

Главный канал экспорта "Газпрома" "Северный поток" заработал после профилактики

"Газпром" готов транспортировать газ через Украину после 2024 года

"Газпром" готов транспортировать газ через Украину после 2024 года

Twitter оштрафован в РФ еще на 5,5 млн руб.

"Магнит" закрыл сделку по покупке "Дикси"

"Магнит" закрыл сделку по покупке "Дикси"

РФ во второй половине июля резко активизировала экспорт зерна

Минэнерго может запретить экспорт бензина из-за высоких оптовых цен

Минэнерго может запретить экспорт бензина из-за высоких оптовых цен

Мальдивы введут налог на выезд с островов

Долговой рынок ждет от ЦБ жесткости трех степеней. Обзор

Биржевая цена Аи-95 впервые в истории превысила 60 тыс. руб. за тонну

Биржевая цена Аи-95 впервые в истории превысила 60 тыс. руб. за тонну

Частные АЗС - бизнес на грани банкротств? Обзор

Частные АЗС - бизнес на грани банкротств? Обзор
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');