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ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 5,7-6,2%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз по инфляции на конец 2021 года до 5,7-6,2% с ранее ожидавшихся 4,7-5,2%. При этом регулятор не уверен в возвращении к таргету в 2022 году, прогнозируя снижение инфляции до 4-4,5%.

"По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7-6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", - говорится в пресс-релизе регулятора по итогам совета директоров, на котором было принято решение о повышении ставки на 100 б.п. - до 6,5% годовых.

Ранее, 11 июня, ЦБ раздвинул временной горизонт ожидаемого возвращения инфляции к таргету с середины 2022 года до второго полугодия.

В релизе отмечается, что месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен несколько снизились в июне по сравнению с маем, но остаются высокими. Годовая инфляция увеличилась до 6,5% (после 6,0% в мае) и, по оценке на 19 июля, сохранилась на этом же уровне. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся значимо выше 4% в годовом выражении.

"Это является отражением того факта, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки", - говорится в сообщении ЦБ.

Инфляционные ожидания населения продолжают расти и уже более полугода находятся вблизи максимальных значений за последние четыре года. Ценовые ожидания предприятий остаются вблизи многолетних максимумов. Ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.

Банк России отмечает, что преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение годовой инфляции к 4%.

ЦБ РФ

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