Deutsche Bank вел счета организаторов финансовой пирамиды

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Deutsche Bank AG многие годы закрывал глаза на существовавшую у него под носом финансовую пирамиду, утверждают арбитражные управляющие, занимающиеся ликвидацией двух обанкротившихся инвестфондов.

Германский банк продолжал вести счета инвестфондов, несмотря на многократные тревожные сигналы, а также ограничительные меры, введенные против них Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США, говорится в судебных исках, поданных против Deutsche Bank в Нью-Йорке и Флориде.

Банк "позволил совершаться масштабным хищениям", в результате чего, инвесторы потеряли сотни миллионов долларов, отмечается в судебных документах, на которые ссылается агентство Bloomberg.

Зарегистрированные на Каймановых островах Madison Asset и Biscayne group использовали подставные компании и счета в Deutsche Bank, чтобы спрятать долги, привлекая новый капитал для компаний, которые уже были практически банкротами. Получаемые от новых инвесторов средства использовались для частичного погашения долгов, поощрения ранних инвесторов и поддержания на плаву убыточной риелторской компании, а также перечислялись бенефициарам пирамиды.

Два человека, имеющие отношение к фондам, уже признали себя виновными по обвинению в отмывании денег в США, причем один из них открывал счет в Deutsche Bank от лица Madison Asset. В одном из исков утверждается, что еще в начале 2016 года сотрудники банка выявили подозрительную активность со счетами компаний, однако фининститут не принял необходимых мер для устранения проблем. Deutsche Bank продолжал обслуживать счет, даже когда SEC потребовала прекращения деятельности Biscayne в мае 2016 года.

Deutsche Bank сообщил, что "делал серию информационных запросов организациям, управляемым Madison в 2016 и 2017 гг., но они либо были оставлены без ответа, либо ответы были неполными". Поскольку организации не смогли предоставить банку нужной информации, он уведомил Madison о закрытии счета компании в конце августа 2017 года.

За последние годы Deutsche Bank не раз обвинялся в том, что не может добиться соответствия его практик требованиям в сфере противодействия отмыванию денег, и выплатил миллиарды долларов для урегулирования различных исков.