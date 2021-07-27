Brent подорожала до $74,81 за баррель

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут во вторник, фьючерсы на Brent находятся недалеко от отметки $75 за баррель. Поддержку рынку оказывают перспективы ограниченного предложения и активного спроса в США, которые компенсируют беспокойство по поводу распространения нового варианта коронавируса, пишет Trading Economics.

К 8:04 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,31 (0,42%), до $74,81 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,4 (0,54%) - до $74,50 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI подорожали к этому моменту на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,21 (0,29%), до $72,12 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,16 (0,2%) - до $71,91 за баррель.

Котировки растут на фоне ослабления курса доллара в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В условиях снижения американской нацвалюты номинированные в долларах активы, включая фьючерсы на нефть, становятся более привлекательными для держателей валют, что подогревает к ним интерес, пишет S&P Global Platts.

Между тем аналитики говорят, что быстрое распространение штамма "дельта" коронавируса создает существенный понижательный риск для нефтяного рынка, увеличивая шансы на введение более длительных и жестких ограничений, связанных с передвижением.

США не намерены отменять ограничения на въезд в страну, заявили в Белом доме.

Рост числа случаев заболевания коронавирусом "скорее всего, продолжится и в ближайшие недели", заявила журналистам в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, поэтому США "сохранят существующие на данный момент ограничения на поездки".