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Brent подорожала до $74,78 за баррель

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Нефть дорожает во вторник на фоне перспектив ограниченного предложения, а также на надеждах инвесторов на то, что ускорение вакцинации позволит компенсировать негативные последствия пандемии коронавируса для спроса.

К 14:25 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,28 (0,38%), до $74,78 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,11 (0,15%), до $72,02 за баррель.

Рост цен на нефть происходит на фоне ослабления доллара в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом номинированные в долларах активы, включая фьючерсы на нефть, становятся более привлекательными для держателей валют, что подогревает к ним интерес, пишет S&P Global Platts.

Аналитики говорят, что быстрое распространение "дельта"-штамма коронавируса создает существенный понижательный риск для нефтяного рынка, увеличивая шансы на введение более длительных и жестких ограничений, связанных с передвижением.

США не намерены отменять ограничения на въезд в страну, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Brent WTI США коронавирус

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