Red Wings планирует развивать лоукост-перевозки на SSJ100

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings (входит в "Ростех") рассматривает идею создания лоукостера и планирует использовать для региональных низкобюджетных перевозок только Sukhoi Superjet 100, пишет "Коммерсантъ".

В парке компании семь таких самолетов, до конца 2022 года компания получит еще 25 SSJ100. Источник издания в Red Wings допустил, что их может стать больше, если компания получит на это субсидии.

Авиакомпания разослала в администрации Пермского края, Свердловской и Челябинской областей письма с просьбой поддержать ее заявку на субсидирование региональных рейсов. В одном из писем говорится, что в июле Red Wings начала внедрение модели регионального лоукостера, "основная суть которой заключается в агрессивном снижении собственных издержек и обеспечении доступных для пассажиров тарифов".

В частности, 16 июля Red Wings отменила питание на всех своих рейсах, сообщил источник газеты в компании. Перевозчик рассчитывает на скидки от аэропортов за счет расширения маршрутной сети.

"Мы видим при масштабировании нашего регионального проекта возможности для сокращения издержек и дальнейшего снижения цен", - сообщил представитель Red Wings.

По словам источника газеты в отрасли, лоукост-модель будет внедряться в рамках того же юрлица: создание отдельной авиакомпании возможно, "но не в ближайшей перспективе".

Сейчас в России один низкобюджетный авиаперевозчик - это входящая в группу "Аэрофлота" "Победа".

О планах создать новый лоукостер ранее в этом году заявила группа S7 Владислава Филева и его семьи.