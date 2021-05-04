В S7 задумались о создании лоукостера

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - S7 Group бизнесмена Владислава Филева задумалась о создании авиакомпании-лоукостера, сообщили "Ведомостям" три источника в авиаотрасли и подтвердил представитель S7. По его словам, проводится оценка целесообразности запуска лоукостера.

"В настоящее время S7 Group ведет переговоры с Airbus и Boeing о лизинге самолетов", - добавил представитель S7 и отметил, что проект лоукостера будет запущен "только в случае высокой бизнес-эффективности новой авиакомпании".

При этом S7 Airlines (под таким брендом выполняет полеты авиакомпания "Сибирь") менять текущую бизнес-модель и переходить в лоукост-сегмент не планирует.

Подробности проекта в компании не раскрыли.

В Минтрансе для проработки этой темы создана рабочая группа с участием сотрудников S7, "вопросом занимается гендиректор группы Антон Еремин", рассказал один из источников "Ведомостей". В Минтрансе на запросы издания не ответили.

О планах создать до 2022 года новый лоукостер в средней полосе России ранее говорил министр транспорта Виталий Савельев. Такой перевозчик должен разгрузить Московский авиаузел, объяснял он. В проекте может поучаствовать Сбербанк, допускал министр. Но зампредседателя правления банка Анатолий Попов позднее заявил, что у проекта нет больших коммерческих перспектив.

Сейчас, как принято считать, в России работает один авиалоукостер - входящая в группу "Аэрофлот" "Победа".