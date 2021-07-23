ЦБ повысил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 4-4,5%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ повысил прогноз роста ВВП России в 2021 году до 4,0-4,5% с 3,0-4,0%, но понизил прогноз роста в 2022 году до 2,0-3,0% с 2,5-3,5%, а на 2023 год - оставил неизменным в интервале 2,0-3,0%, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он повысил ключевую ставку с 5,5% до 6,5%.

Одновременно ЦБ повысил прогноз по ценам на нефть в 2021 году до $65 за баррель с $60, в 2022 году - до $60 с $55, в 2023 году - до $55 с $50 за баррель.

Согласно оценке ЦБ, во II квартале 2021 года российская экономика достигла докризисного уровня.

"По оценкам Банка России, во II квартале 2021 года российская экономика достигла докризисного уровня. Оперативные индикаторы свидетельствуют об устойчивом росте потребительского и инвестиционного спроса. Потребительская активность, по оценкам Банка России, уже превысила уровни до начала пандемии. Несмотря на частичное ужесточение ограничительных мер, продолжается активное восстановление сектора услуг населению", - говорится в релизе.

В ЦБ также отмечают, что "усиливается инфляционное давление со стороны рынка труда". "Спрос на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей. При этом в некоторых секторах наблюдается ее дефицит, в том числе из-за сохраняющихся ограничений на приток иностранной рабочей силы", - говорится в релизе.

"Поддержку российской экономике также оказывает внешний спрос, который продолжает уверенно расти. При этом ограничения со стороны предложения в мировой экономике усилились. В этих условиях цены на мировых товарных рынках сохраняются вблизи многолетних максимумов, несмотря на коррекцию вниз в июне-июле", - констатируют аналитики ЦБ.

"С учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике, а также июльского решения ОПЕК+ о расширении добычи нефти Банк России прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,0-4,5%. В 2022-2023 годах российская экономика, по прогнозу Банка России, будет расти на 2,0-3,0% ежегодно", - озвучили в ЦБ свои новые прогнозы по динамике экономики.

"На среднесрочном горизонте динамика внутреннего спроса будет во многом определяться темпами дальнейшего расширения потребительского и инвестиционного спроса. Поддержку потребительскому спросу будут оказывать рост доходов населения и кредитование. Влияние на внутренний спрос окажет процесс нормализации бюджетной политики с учетом объявленных дополнительных социальных и инфраструктурных мер. Динамика внешнего спроса будет во многом зависеть от темпов вакцинации и нормализации эпидемической обстановки в мире", - отмечается в релизе.

Прогнозы Минэкономразвития

Как сообщалось, ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, за январь-май 2021 года вырос на 3,7% к соответствующему периоду 2020 года. В том числе на фоне низкой базы прошлого года в мае 2021 годовой рост ВВП РФ составил, по оценке министерства, 10,9% после роста на 10,8% в апреле.

Новый июльский прогноз Минэкономразвития РФ по росту ВВП РФ в 2021 году на уровне 3,8% (министерство повысило его с 2,9%) вновь не попадает в новый интервальный прогноз ЦБ (4-4,5%).

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 2022 год равняется 3,2% и также не попадает в интервал ЦБ (2-3%), прогноз министерства на 2023 год равняется 3,0%, что соответствует верхней границе интервала ЦБ (2-3%).

Таким образом, ЦБ более оптимистичен относительно отскока экономики в 2021 году, но пессимистичнее в отношении поствосстановительного роста в 2022-2023 годах.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце июня, в 2021 году предполагает рост на 3,7%, в 2022 году - лишь на 2,0%.